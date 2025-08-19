Музей Рязанова опубликовал программу на "Ночь кино"

Музей Эльдара Рязанова опубликовал программу мероприятий в рамках всероссийской акции "Ночь кино" (6+). Она пройдет в субботу, 23 августа, в трех разных локациях, передает пресс-служба музея. Вход на все мероприятия свободный (бесплатный), но на пешеходную экскурсию нужно будет записаться заранее.

Сквер Эльдара Рязанова

В 14.00 пройдет мастер-класс "Киноколлаж" (6+) на тему советского авангарда — течения 1920–1930-х, которое оказало большое влияние на мировое кино и искусство в целом. Это было время экспериментов и поиска новых средств художественной выразительности, формирования особого киноязыка и уникальной эстетики, создания первых отечественных шедевров. На занятии дети смогут попробовать себя в роли первооткрывателей и создать собственный авангардный "киномир" в технике коллажа.

Им помогут кадры из таких знаменитых фильмов, как "Броненосец "Потемкин" (Сергей Эйзенштейн, 1925, 0+), "По закону" (Лев Кулешов, 1926, 0+), "Мать" (Всеволод Пудовкин, 1926, 0+), "Человек с киноаппаратом" (Дзига Вертов, 1929, 12+), "Земля" (Александр Довженко, 1930, 0+), "Путевка в жизнь" (Николай Экк, 1931, 12+).

В 17.30 состоится презентация книги Кирилла Горячка "Жизнь врасплох. История создания фильма "Человек с киноаппаратом" (12+). Сейчас фильм "Человек с киноаппаратом" считается не только классикой советской документалистики, но и одним из лучших фильмов за всю историю мирового кино, намного опередившим свое время.

Книга Кирилла Горячка закрывает пробелы в истории кино и раскрывает перед читателями подробности жизни и работы советского документалиста Дзиги Вертова. Как формировался замысел документального фильма, признанного лучшим за всю историю мирового кино? Как Вертов пришел к окончательному варианту киноленты, какие препятствия вставали на пути создания картины и какие версии сюжета планировал режиссер?

История создания "Человека с киноаппаратом" — это история переломного времени, семейной драмы, трагедии художника и новатора. Какому новому зрению Вертов пытался научить публику? Как его идеи предвосхитили современные технологии и методы создания кинематографа и визуального контента в целом? Наконец, чем находки "Человека с киноаппаратом" могут помочь "человеку со смартфоном"?

В книге впервые опубликованы сценарные планы и замыслы "Человека с киноаппаратом", несколько десятков архивных фотографий, производственные и студийные материалы, ранее не издававшиеся заметки Дзиги Вертова. В нее также входят рецензии на фильм авторства Казимира Малевича, Зигфрида Кракауэра, Ганса Рихтера и других современников Вертова, критиков и кинематографистов. "Жизнь врасплох. История создания фильма "Человек с киноаппаратом" рассказывает об истории создании экспериментального фильма, ставшего шедевром мирового кинематографа.

Книгу представит ее автор Кирилл Горячок — историк кино, кинокритик, член "Киноартели 1895", кандидат философских наук, составитель книги "Миру — глаза". Дзига Вертов. Стихи" (2020, 16+) и монографии "Киноки: школа Дзиги Вертова" (2025, 12+).

После презентации гости могут остаться на автограф-сессию — приобрести книгу "Жизнь врасплох. История создания фильма "Человек с киноаппаратом" с автографом автора или принести свою для подписи.

В 18.45 пройдет показ фильма "Человек с киноаппаратом" (1929, 12+) с музыкальным оформлением британского композитора Майкла Наймана 2002 года. Длительность — 1 ч., 8 мин.

В 20.00 начнется концерт самарской группы JazzRockOrchestra (0+). Зрители услышат знаменитые мотивы, известные каждому поклоннику мирового кинематографа. Они прозвучат в новой интерпретации — ярких джазовых аранжировках и энергичных рок-композициях. Музыканты создадут особенный микс звуков, благодаря которым привычные темы заиграют новыми красками и откроют слушателям возможность заново испытать магию любимых произведений искусства.

Также в сквере Рязанова пройдет серия кинопоказов, организованных при поддержке "РОСКИНО".

В 12.00 можно будет увидеть фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (Игорь Волошин, 2024, 6+). Длительность — 1 ч., 44 мин.

В 15.00 пройдет показ фильма "Пророк. История Александра Пушкина" (Феликс Умаров, 2024, 12+). Длительность — 2 ч., 17 мин. Завершится вечер показом фильма "Группа крови" (Максим Бриус, 2025, 12+). Начало киносеанса — 21.00. Длительность — 1 ч., 38 мин.

С 14.00 до 21.00 в Сквере Рязанова пройдет книжный маркет от Музея Эльдара Рязанова и магазина "Зеленая Дама". Гости смогут посмотреть и приобрести более 100 книг, среди которых классические искусствоведческие произведения, книги по истории и теории кино, детская литература и краеведческие работы самарских авторов. Сборники и книги "Киноартели 1895" от Музея Рязанова можно приобрести с автографами авторов.

Городское пространство

В рамках "Ночи кино 2025" музей Эльдара Рязанова организует пешеходную экскурсию "Электро-театръ: появление кинематографа в Самаре" (12+). Ее проведет историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова.

С появлением кинематографа стала стремительно развиваться новая индустрия: появлялись компании по производству кинофильмов и журналы про кино, открывались фирмы по производству киноленты и оборудования, и, конечно, кинотеатры. Сегодня мы воспринимаем эту отрасль, как привычное явление, но в конце XIX — начале ХХ века она еще не была так очевидна и распространена.

Участники узнают, где в дореволюционной Самаре впервые показали синематограф братьев Люмьер и появился первый в России плавучий электро-театр на барже, где Самарское общество народных университетов демонстрировало научно-познавательные фильмы для детей. Экскурсанты увидят здания на улице Дворянской (сейчас — Куйбышева), где размещались самые роскошные электро-театры города, а также узнают историю создания первых фильмов и особенности проката, правила организации кинотеатров и их репертуар.

Экскурсия начнется в 15.00. Место сбора группы — вход в музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность — примерно 1,5 часа. Количество мест ограничено. Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

Пространство музея Эльдара Рязанова

С 10.00 до 18.00 каждый желающий может бесплатно посетить экспозицию музея (0+) — мемориальную комнату семьи Рязановых, залы "Куйбышев — запасная столица" и "В гостях у Рязанова". Также в течение всего дня гости смогут сделать фотографии с хлопушками в фотозоне "Кино кино!", которая разместится в холле.