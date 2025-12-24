16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня" Квест, концерт, экскурсии: галерея "Заварка" опубликовала афишу на новогодние праздники В "ЗИМ Галерее" прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы Музей Рязанова опубликовал афишу на новогодние праздники Третьяковка в Самаре покажет иммерсивный спектакль для детей и взрослых "Классные легенды"

Музеи и выставки Культура

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 23 декабря, Третьяковская галерея в Самаре открыла новый павильон "Летняя кухня".

Просветительский центр "Летняя Кухня" обосновался в специально оборудованном павильоне в музейном дворе. Несмотря на слово "летняя" в названии, локация всесезонная. Она объединит лекторий, творческую мастерскую и семейную столярную мастерскую, в которых круглогодично будут проходить мероприятия. Циклы мероприятий организуют по принципу сезонности — весна, лето, осень, зима. Они будут направлены на взаимодействие человека с природой и территорией. Каждый сезон будет заканчиваться праздником — Новый год, Масленица — где будут демонстрировать результаты занятий: тематические выставки и специальные события. Цель проекта — соединение искусства, природы и ручного труда.

Заведующий отделом просветительской деятельности Третьяковской галереи в Самаре Петр Лукрица рассказал, какую аудиторию ждут в новом пространстве: "Павильон рассчитан на семейную аудиторию. Нам очень хотелось бы, чтобы это пространство стало объединяющим местом, где родители вместе с детьми могут пойти и позаниматься творчеством. Потому что сейчас очень сложно бывает найти время, чтобы вместе с семьей провести как-то его. Также мы проводим мероприятия, например, для пожилых людей, мы работаем с людьми с инвалидностью, у нас в Третьяковке развита инклюзивная тема".

Посетителей ждет большое разнообразие занятий: создание авторских ковров с использованием специализированного оборудования, абонементы для детей и подростков по освоению искусства мозаики, "Швейная мастерская" — курс по основам шитья и дизайну одежды, мероприятия на открытом пространстве, включая занятия по работе с металлом и техникой офорта. Кроме того, "Летняя кухня" послужит сценической площадкой для театральных спектаклей и постановок, проводимых в рамках специальных абонементов.

"У нас будут здесь проходить абонементы, занятия, лекции по расписанию. Но при этом пространство будет открыто всегда. Люди заходят во двор, заходят сюда, и даже без помощи преподавателя, они, используя инструкцию, смогут что-то очень простое своими руками на память сделать и забрать с собой", — поясняет Петр Лукрица.

Когда двор Третьяковки откроется, в "Летнюю кухню" можно будет заходить прямо с улицы. Пространство будет работать всегда, в соответствии с режимом работы музея. Подробную программу мероприятий в "Летней кухне" опубликуют в январе 2026 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4