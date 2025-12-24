Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Во вторник, 23 декабря, Третьяковская галерея в Самаре открыла новый павильон "Летняя кухня".
Просветительский центр "Летняя Кухня" обосновался в специально оборудованном павильоне в музейном дворе. Несмотря на слово "летняя" в названии, локация всесезонная. Она объединит лекторий, творческую мастерскую и семейную столярную мастерскую, в которых круглогодично будут проходить мероприятия. Циклы мероприятий организуют по принципу сезонности — весна, лето, осень, зима. Они будут направлены на взаимодействие человека с природой и территорией. Каждый сезон будет заканчиваться праздником — Новый год, Масленица — где будут демонстрировать результаты занятий: тематические выставки и специальные события. Цель проекта — соединение искусства, природы и ручного труда.
Заведующий отделом просветительской деятельности Третьяковской галереи в Самаре Петр Лукрица рассказал, какую аудиторию ждут в новом пространстве: "Павильон рассчитан на семейную аудиторию. Нам очень хотелось бы, чтобы это пространство стало объединяющим местом, где родители вместе с детьми могут пойти и позаниматься творчеством. Потому что сейчас очень сложно бывает найти время, чтобы вместе с семьей провести как-то его. Также мы проводим мероприятия, например, для пожилых людей, мы работаем с людьми с инвалидностью, у нас в Третьяковке развита инклюзивная тема".
Посетителей ждет большое разнообразие занятий: создание авторских ковров с использованием специализированного оборудования, абонементы для детей и подростков по освоению искусства мозаики, "Швейная мастерская" — курс по основам шитья и дизайну одежды, мероприятия на открытом пространстве, включая занятия по работе с металлом и техникой офорта. Кроме того, "Летняя кухня" послужит сценической площадкой для театральных спектаклей и постановок, проводимых в рамках специальных абонементов.
"У нас будут здесь проходить абонементы, занятия, лекции по расписанию. Но при этом пространство будет открыто всегда. Люди заходят во двор, заходят сюда, и даже без помощи преподавателя, они, используя инструкцию, смогут что-то очень простое своими руками на память сделать и забрать с собой", — поясняет Петр Лукрица.
Когда двор Третьяковки откроется, в "Летнюю кухню" можно будет заходить прямо с улицы. Пространство будет работать всегда, в соответствии с режимом работы музея. Подробную программу мероприятий в "Летней кухне" опубликуют в январе 2026 года.
