В "ЗИМ Галерее" расскажут о влиянии Льва Бакста на искусство ХХ века

В воскресенье, 8 февраля, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Лев Бакст и поиски Элизиума" (12+). Ее прочитает искусствовед, заведующая Музеем модерна Ирина Свиридова.
8 февраля исполняется 160 лет со дня рождения Льва Бакста — одного из самых фееричных художников эпохи модерна. Сценограф "Русских сезонов" Сергея Дягилева в Париже, книжный график, участник объединения "Мир искусства", Бакст был тем, кто изменил представление о современном театре и повлиял на моду. Его эскизы костюмов и тканей влюбили в себя французских модниц.
Бакст известен и как живописец — он создал галерею символистских портретов своих современников, обращался к мистическим сюжетам и мифам Древней Греции.
На лекции Ирина Свиридова покажет работы Льва Бакста и расскажет, как его образы повлияли на развитие искусства и моды XX века.
Вход свободный.
