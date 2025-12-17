16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "ЗИМ Галерее" расскажут об истории рождественского и новогоднего стола В "Заварке" пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию дня рождения галереи В Детской картинной галерее открывается выставка "Святки, прялки да колядки" В музее Рязанова расскажут о традициях празднования советского Нового года В Эрмитаже открылась выставка "Искусство портрета. Личность и эпоха"

Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" расскажут об истории рождественского и новогоднего стола

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 20 декабря, в 19:.00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Историческое застолье: Рождество и Новый год" (12+). Ее прочитает историк, заведующий лекционным отделом Детской картинной галереи Александр Житков. Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Лекция приурочена к выставке "Вечеринка" (18+) о культуре еды и человеческого общения, которая работает в "ЗИМ Галерее" до середины января.

Что подавали на рождественский и новогодний ужин в Российской империи? А на советский новогодний стол? Как приготовить "майонез" из дичи, "правильную" кутью и украсить салат ланспиком? Чем "богатый" стол отличается от "дефицитного"?

На лекции Александр Житков расскажет о русских традициях и выборе блюд и напитков для праздничного застолья. Гости галереи узнают секреты старинных рецептов, как Анастас Микоян повлиял на праздничное меню, почему Новый год обязательно встречают под шампанское, а также проследят эволюцию салата оливье от раковых шеек к колбасе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4