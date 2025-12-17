В "ЗИМ Галерее" расскажут об истории рождественского и новогоднего стола

В субботу, 20 декабря, в 19:.00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Историческое застолье: Рождество и Новый год" (12+). Ее прочитает историк, заведующий лекционным отделом Детской картинной галереи Александр Житков. Вход свободный.
Лекция приурочена к выставке "Вечеринка" (18+) о культуре еды и человеческого общения, которая работает в "ЗИМ Галерее" до середины января.
Что подавали на рождественский и новогодний ужин в Российской империи? А на советский новогодний стол? Как приготовить "майонез" из дичи, "правильную" кутью и украсить салат ланспиком? Чем "богатый" стол отличается от "дефицитного"?
На лекции Александр Житков расскажет о русских традициях и выборе блюд и напитков для праздничного застолья. Гости галереи узнают секреты старинных рецептов, как Анастас Микоян повлиял на праздничное меню, почему Новый год обязательно встречают под шампанское, а также проследят эволюцию салата оливье от раковых шеек к колбасе.
