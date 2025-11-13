Музей Рязанова проведет камерный праздник ко дню рождения режиссера

Эльдар Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года. В рамках празднования дня рождения знаменитого советского и российского режиссера музей, который носит его имя, совместно с Самарским государственным институтом культуры подготовил для посетителей театрализованное представление.

Камерный праздник "Твой друг, Рязанов Элик" (12+) пройдет 18 ноября в 17.00. Его покажут студенты Самарского государственного института культуры под руководством режиссера-постановщика, студентки 4 курса факультета современного искусства и художественных коммуникаций СГИКа Ксении Веретенниковой.

Этот вечер — глубокое и личное погружение в мир художника, поэта, кинематографиста. Начнется оно в стенах музея, где творчество Эльдара Александровича зазвучит по-новому. Гостей ждет интерактивная программа, где сам Рязанов расскажет о своей биографии, особенностях характера и привычках, поделится интересными историями из жизни и со съемок фильмов, будет шутить, читать стихи и приглашать всех на праздничный банкет. Зрители смогут отгадать загадки, спеть любимые песни, сфотографироваться в музейном сквере и получить подарки.

Затем гости отправятся в институт культуры. Дорога будет сопровождаться песнями и диалогами героев из фильмов Рязанова, а в зале института состоится поэтический вечер, посвященный поэзии Эльдара Александровича.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется запись по ссылке.