Музей Рязанова проведет камерный праздник ко дню рождения режиссера

Эльдар Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года. В рамках празднования дня рождения знаменитого советского и российского режиссера музей, который носит его имя, совместно с Самарским государственным институтом культуры подготовил для посетителей театрализованное представление.
Камерный праздник "Твой друг, Рязанов Элик" (12+) пройдет 18 ноября в 17.00. Его покажут студенты Самарского государственного института культуры под руководством режиссера-постановщика, студентки 4 курса факультета современного искусства и художественных коммуникаций СГИКа Ксении Веретенниковой.
Этот вечер — глубокое и личное погружение в мир художника, поэта, кинематографиста. Начнется оно в стенах музея, где творчество Эльдара Александровича зазвучит по-новому. Гостей ждет интерактивная программа, где сам Рязанов расскажет о своей биографии, особенностях характера и привычках, поделится интересными историями из жизни и со съемок фильмов, будет шутить, читать стихи и приглашать всех на праздничный банкет. Зрители смогут отгадать загадки, спеть любимые песни, сфотографироваться в музейном сквере и получить подарки.
Затем гости отправятся в институт культуры. Дорога будет сопровождаться песнями и диалогами героев из фильмов Рязанова, а в зале института состоится поэтический вечер, посвященный поэзии Эльдара Александровича.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется запись по ссылке.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее