Музей Рязанова проведет камерный праздник ко дню рождения режиссера В Самаре открылась необычная выставка-викторина фотохудожника Олега Вязанкина В "ЗИМ Галерее" откроется выставка-смотр самарского искусства за год В "Заварке" пройдут экскурсия и лекция по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" В музее Рязанова на этой неделе пройдут две экскурсии

Музеи и выставки Культура

Музей Рязанова проведет камерный праздник ко дню рождения режиссера

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Эльдар Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года. В рамках празднования дня рождения знаменитого советского и российского режиссера музей, который носит его имя, совместно с Самарским государственным институтом культуры подготовил для посетителей театрализованное представление.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Камерный праздник "Твой друг, Рязанов Элик" (12+) пройдет 18 ноября в 17.00. Его покажут студенты Самарского государственного института культуры под руководством режиссера-постановщика, студентки 4 курса факультета современного искусства и художественных коммуникаций СГИКа Ксении Веретенниковой.

Этот вечер — глубокое и личное погружение в мир художника, поэта, кинематографиста. Начнется оно в стенах музея, где творчество Эльдара Александровича зазвучит по-новому. Гостей ждет интерактивная программа, где сам Рязанов расскажет о своей биографии, особенностях характера и привычках, поделится интересными историями из жизни и со съемок фильмов, будет шутить, читать стихи и приглашать всех на праздничный банкет. Зрители смогут отгадать загадки, спеть любимые песни, сфотографироваться в музейном сквере и получить подарки.

Затем гости отправятся в институт культуры. Дорога будет сопровождаться песнями и диалогами героев из фильмов Рязанова, а в зале института состоится поэтический вечер, посвященный поэзии Эльдара Александровича.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется запись по ссылке.

