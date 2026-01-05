16+
Вячеслав Федорищев: "Система подтвердила работоспособность в снегопады"

СЫЗРАНЬ. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 5 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области на период новогодних праздников. Заседание прошло в Сызрани.

Фото: Андрей Савельев

Глава региона подчеркнул, что все экстренные и коммунальные службы несут круглосуточное дежурство.

"Последние несколько дней сильные снегопады показали, что мы к ним готовы. По многим территориям видели сообщения, которые требовали экстренного реагирования. Оно было обеспечено. В некоторых местах перекрывалась федеральная трасса в связи с обильными снегопадами. Но вместе с тем работа была организована на достаточно хорошем уровне", — сказал Вячеслав Федорищев.

На региональных дорогах ежедневно работает до 436 единиц техники. "Система подтвердила работоспособность в снегопады: региональные дороги не закрывались", — отметил Вячеслав Федорищев. При этом на федеральных трассах с начала года вводилось 14 временных ограничений.
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.

Отдельно на штабе обсудили вопросы работе энергетического и жилищно-коммунального комплекса. С начала сезона выявлено 339 технологических нарушений (+14% к прошлому году из-за сложной погоды). Все нештатные ситуации в регионе оперативно отрабатывают профильные службы. Вячеслав Федорищев поручил незамедлительно информировать о сбоях в работе котельных и водозаборов; проверить резервные источники энергоснабжения и запасы топлива; провести внеплановые инструктажи диспетчеров.

"Впереди еще неделя каникул. Готовность аварийных бригад, диспетчерских служб и дорожных организаций должна оставаться на максимуме", — подчеркнул глава региона. 

