Первый научно-популярный маршрут "Крылья науки" стартует в преддверии Дня российской науки Вячеслав Федорищев обсудил с главой Сергиевского района перспективы развития муниципалитета Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта В Самарской области по поручению Вячеслава Федорищева усилят работу по поддержке ветеранов СВО и членов их семей Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Международным днем аспиранта

Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем российского студенчества

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем российского студенчества.

"Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем российского студенчества! Этот замечательный праздник, отмечаемый в Татьянин день, объединяет более 200 тысяч студентов высших и средних профессиональных учебных заведений нашего региона и всех, кто когда-либо был студентом.

Годы учебы - это неповторимое, насыщенное событиями время становления личности, профессионального роста и поиска своего пути. Именно в эту пору закладывается фундамент будущего, формируются гражданская позиция и жизненные ценности, а у многих создается семья, рождаются дети.

Творческий и интеллектуальный потенциал студентов и молодых ученых - важнейший ресурс для технологического развития и суверенитета нашей страны. Чтобы раскрыть его, в нашем регионе есть все необходимые условия. Так, в Самаре по решению президента России В.В.Путина создается современный межвузовский кампус "Куйбышев". Мы поддерживаем студенческие стартапы, открываем конструкторские бюро и молодежные лаборатории. Наши спортсмены и студенческие творческие коллективы с гордостью представляют Самарскую область на всероссийских и международных площадках.

Правительство региона и впредь будет уделять первостепенное внимание качеству образования, поддержке талантливой молодежи и социальной защите студентов. Наша цель - сделать так, чтобы учиться, работать, творить и строить будущее в Самарской области было комфортно и престижно.
Дорогие друзья, уверен, что ваша энергия и знания укрепят статус нашего региона как одного из ведущих научно-образовательных центров России.

Пусть учеба приносит радость, а приобретенные знания и навыки станут прочной основой для личных и профессиональных побед. Желаю вам крепкого здоровья, уверенности в своих силах и, конечно, удачи", - сказал губернатор.

