В Новокуйбышевске пропали два ребенка

Полиция Новокуйбышевска ищет несовершеннолетних местных жителей - 16-летнюю Анастасию и 10-летнего Никиту Севрюгиных. Они ушли из дома на пр. Победы в среду, 11 марта, около 14:00 и до сих пор не вернулись, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Приметы девочки — на вид 15 лет, рост 154 см, полного телосложения, волосы русые, лицо европейского типа. Была одета: куртка черного цвета, шапка розового цвета, штаны черного цвета, свободного кроя, кроссовки черного цвета.

Приметы мальчика — на вид 10 лет, рост 128 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, лицо европейского типа. Был одет: куртка синего цвета, шапка бело-коричневого цвета, спортивные штаны серого цвета, сапоги зеленого цвета.

Полицейские проверяют места возможного нахождения разыскиваемых. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей несовершеннолетних, отрабатывают места возможного их появления.

Ориентировка с приметами разыскиваемых распространена среди личного состава полиции, организаций правоохранительной направленности и волонтерских организаций. На розыск несовершеннолетних ориентирован весь личный состав городского отдела полиции. Информация направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Всех кто располагает информацией о местонахождении детей, просьба обратиться в отдел полиции города Новокуйбышевска или по телефону дежурной части ОМВД России по г. Новокуйбышевску 8 (84635) 6 67 81 или 112. Также информацию о разыскиваемых можно передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.