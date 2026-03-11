Сыну экс-сотрудницы мэрии Самары грозит срок за вывод недвижимости

В разбирательствах вокруг вывода муниципальной недвижимости в Самаре через ООО "Медицинский центр" ("Медцентр") раскрыли детали схемы, которая обернулась возбуждением уголовного дела о мошенничестве.

Напомним, 28 мая 2025 г. прокуратура подала к ООО "Медцентр" четыре отдельных иска по помещениям общей площадью 430 кв. м: на ул. Молодогвардейской, 36 (80,8 кв. м), ул. Гагарина, 55, литера 3 (94,5 кв. м), ул. Ташкентская, 162а (105,2 кв. м) и ул. Минская, 39 (149,4 кв. м). "Медцентр" выступал их арендатором с 2021-2022 гг., а в 2023-2024 гг. выкупил.

Также в арбитраж обратился департамент управления имуществом Самары с требованием признать недействительным договор аренды с "Медцентром" на помещения общей площадью 693 кв. м в здании по ул. Самарская, 61/ул. Ленинградская, 76-78. Позже администрация города отказалась от этого иска.

В конце января - феврале арбитражный суд вынес решения по всем четырем искам прокуратуры, удовлетворив их. При этом в каждом решении раскрыт механизм, позволивший компании получить эти активы.

Успехам "Медцентра", как установили суды, способствовала его аффилированность Татьяне Кадетовой, в то время начальнику отдела приватизации и организации продаж департамента управления имуществом Самары. Как установил суд, всю финансово-хозяйственную деятельность юридического лица фактически осуществлял сын чиновницы Дмитрий Кадетов. Учредителями ООО выступали Дарья Кадетова (супруга Дмитрия Кадетова) и ее мать Елена Лукьянова.

Компания смогла получить помещения без торгов, заявляя, что будет использовать их для медицинской деятельности. По факту же объекты сдавались в субаренду. Спустя время "Медцентр" пользовался преимущественным правом выкупа арендованного имущества, также без торгов.

"Факт заинтересованности при принятии решения в отношении муниципального имущества, предоставляемого в аренду и последующее его отчуждение по преимущественному праву выкупа в пользу близких родственников подтвержден результатами проверки соблюдения Кадетовой Т.Н. ограничений и запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции при прохождении муниципальной службы в вышеуказанной должности в Департаменте", - указывается в одном из решений арбитража.

Прокурорской проверкой был установлен конфликт интересов. Надзорное ведомство, в частности, потребовало изменить основания и формулировку увольнения Татьяна Кадетовой с "по собственной инициативе" на "увольнение в связи с утратой доверия". В августе 2025 г. иск был удовлетворен Ленинским районным судом, в декабре решение устояло в апелляции.

Все это позволило судьям областного арбитража признавать сделки недействительными на том основании, что они были заключены с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции.

Раскрытая схема оказалась похожей на ту, что была засвечена в деле директора консалтинговой компании REC Никиты Петухова, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Дмитрию Кадетову также грозит уголовная ответственность - в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Об этом сообщается в решениях арбитража. Уточнить, на какой стадии находится его расследование, на момент публикации не удалось.