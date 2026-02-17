Стало известно, какую недвижимость компания Никиты Петухова получила от мэрии Самары

Аренда зданий и помещений без торгов под якобы образовательную деятельность с последующим льготным выкупом — по такой схеме ООО "Перспектива", подконтрольное директору консалтинговой компании REC Никите Петухову, получало права на муниципальные объекты недвижимости в Самаре. Сейчас сделки оспариваются в Арбитражном суде Самарской области, а Петухов находится под следствием по уголовному делу о мошенничестве. Вероятно, судебные разбирательства и уголовное дело имеют общий сюжет. Корреспондент Волга Ньюс изучил материалы арбитражных дел и разобрался, о каких именно объектах идет речь, а также каким образом они меняли владельца.

Напомним, по данным источника Волга Ньюс, Никиту Петухова обвиняют в незаконном выкупе помещения у департамента управления имуществом Самары. Предположительно, недвижимость могла быть приобретена по заниженной стоимости. Предприниматель был арестован в августе 2025 г., а недавно был переведен под подписку о невыезде.

Иски к "Перспективе" департамент начал подавать в сентябре 2025 года. Тогда было заявлено семь исков по проданным объектам: павильону на Набережной Волги в районе Красноармейского спуска, комнатам в доме по ул. Куйбышева, 113, помещениям в зданиях по ул. Ново-Садовая, д. 155, ул. Стара-Загора, д. 267 Б, ул. Александра Матросова, д. 18 и ул. Александра Матросова, д. 7 под двумя разными литерами.

В декабре было подано еще два иска, на этот раз по арендованным объектам, которые компания не успела выкупить: двухэтажному зданию на ул. Водников, д. 12 и комнатам № 56-57 общей площадью 26,6 кв. м в доме по Ленинской/ул. Льва Толстого, 116/97 (комнаты "Перспектива" "добровольно" освободила после подачи иска).

Какую именно образовательную деятельность "Перспектива" планировала вести, например, в павильоне в 15,6 кв. м на Набережной Волги или в подвале в 26 кв. м на ул. Александра Матросова, д. 18, в материалах арбитража не раскрывается.

Пока решение вынесено только по иску, в котором департамент управления имуществом требовал от "Перспективы" освободить арендованное здание на ул. Водников, 12 площадью 224 кв. м. Это дело приоткрывает завесу над схемой вывода недвижимости из муниципальной собственности.

Как следует из материалов дела, договор аренды между департаментом и "Перспективой" был заключен в апреле 2023 г. на пять лет. Торгов не проводилось, так как компания заявила, что будет использовать здание для образовательной деятельности.

Через год "Перспектива" обратилась в департамент с заявлением о предоставлении дома в собственность за плату без проведения торгов. Такая возможность предусмотрена ст. 3 и 9 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства".

В мае 2024 г. в ответ на это заявление департамент уведомил компанию о готовности предоставить такую услугу. С другими объектами это приводило к их выкупу, однако в этот раз позиция ведомства изменилась. В январе 2025 г. департамент уведомил "Перспективу", что ей отказано в приобретении дома без торгов. В мае 2025 г. ведомство направило компании претензию, в которой сообщило о расторжении договора аренды и предложило освободить здание, а в сентябре был подан иск.

В судебном процессе департамент управления имуществом заявил о недобросовестном поведении компании и ссылался на то, что никаких работ по ремонту аварийного здания не проводилось и оно не используется. "Истец считает, что подача заявления в департамент, с указанием вида деятельности - образовательная, является проявлением недобросовестности, имеющей целью получение без каких-либо на то оснований, в обход конкурсных процедур, права на нежилое здание", — в частности, указывается в решении суда.

Суд согласился с этой позицией и 5 февраля иск удовлетворил.