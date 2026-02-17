16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно, какую недвижимость компания Никиты Петухова получила от мэрии Самары "Создавать продукт так, чтобы не было стыдно": девелоперы в Самаре обсудили трансформацию отрасли Мэрия Самары отклонила план строительства микрорайона на проспекте Кирова Авито Недвижимость: безопасность сделки — ключевой фактор при покупке жилья Как застроят Безымянку: подробности концепции развития района с эскизами и схемами

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Стало известно, какую недвижимость компания Никиты Петухова получила от мэрии Самары

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Аренда зданий и помещений без торгов под якобы образовательную деятельность с последующим льготным выкупом — по такой схеме ООО "Перспектива", подконтрольное директору консалтинговой компании REC Никите Петухову, получало права на муниципальные объекты недвижимости в Самаре. Сейчас сделки оспариваются в Арбитражном суде Самарской области, а Петухов находится под следствием по уголовному делу о мошенничестве. Вероятно, судебные разбирательства и уголовное дело имеют общий сюжет. Корреспондент Волга Ньюс изучил материалы арбитражных дел и разобрался, о каких именно объектах идет речь, а также каким образом они меняли владельца.

Фото: Александра Белова

Напомним, по данным источника Волга Ньюс, Никиту Петухова обвиняют в незаконном выкупе помещения у департамента управления имуществом Самары. Предположительно, недвижимость могла быть приобретена по заниженной стоимости. Предприниматель был арестован в августе 2025 г., а недавно был переведен под подписку о невыезде.

Иски к "Перспективе" департамент начал подавать в сентябре 2025 года. Тогда было заявлено семь исков по проданным объектам: павильону на Набережной Волги в районе Красноармейского спуска, комнатам в доме по ул. Куйбышева, 113, помещениям в зданиях по ул. Ново-Садовая, д. 155, ул. Стара-Загора, д. 267 Б, ул. Александра Матросова, д. 18 и ул. Александра Матросова, д. 7 под двумя разными литерами.

В декабре было подано еще два иска, на этот раз по арендованным объектам, которые компания не успела выкупить: двухэтажному зданию на ул. Водников, д. 12 и комнатам № 56-57 общей площадью 26,6 кв. м в доме по Ленинской/ул. Льва Толстого, 116/97 (комнаты "Перспектива" "добровольно" освободила после подачи иска).

Какую именно образовательную деятельность "Перспектива" планировала вести, например, в павильоне в 15,6 кв. м на Набережной Волги или в подвале в 26 кв. м на ул. Александра Матросова, д. 18, в материалах арбитража не раскрывается.

Пока решение вынесено только по иску, в котором департамент управления имуществом требовал от "Перспективы" освободить арендованное здание на ул. Водников, 12 площадью 224 кв. м. Это дело приоткрывает завесу над схемой вывода недвижимости из муниципальной собственности.

ООО "Перспектива" было создано в 2020 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. Фрунзе, 70. Основной вид деятельности — "Образование профессиональное дополнительное". Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., баланс — 4 млн руб., выручка по итогам 2024 г. — 2,77 млн руб., прибыль — 27 тыс. тысяч. До января 2024 г. Никита Петухов выступал соучредителем компании вместе с Алексеем Семеновым и до сентября 2025 г. — директором. Сейчас обе ипостаси совмещает Семенов. В его трудовой биографии в 2015–2018 гг. был эпизод, когда он выступал директором и совладельцем ООО "ПСК", в котором свою долю уступил Владимиру Акимову — директору ООО "Кедр-1" и ООО "НИАСам".

Как следует из материалов дела, договор аренды между департаментом и "Перспективой" был заключен в апреле 2023 г. на пять лет. Торгов не проводилось, так как компания заявила, что будет использовать здание для образовательной деятельности. 

Через год "Перспектива" обратилась в департамент с заявлением о предоставлении дома в собственность за плату без проведения торгов. Такая возможность предусмотрена ст. 3 и 9 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства".

В мае 2024 г. в ответ на это заявление департамент уведомил компанию о готовности предоставить такую услугу. С другими объектами это приводило к их выкупу, однако в этот раз позиция ведомства изменилась. В январе 2025 г. департамент уведомил "Перспективу", что ей отказано в приобретении дома без торгов. В мае 2025 г. ведомство направило компании претензию, в которой сообщило о расторжении договора аренды и предложило освободить здание, а в сентябре был подан иск.

В судебном процессе департамент управления имуществом заявил о недобросовестном поведении компании и ссылался на то, что никаких работ по ремонту аварийного здания не проводилось и оно не используется. "Истец считает, что подача заявления в департамент, с указанием вида деятельности - образовательная, является проявлением недобросовестности, имеющей целью получение без каких-либо на то оснований, в обход конкурсных процедур, права на нежилое здание", — в частности, указывается в решении суда.

Суд согласился с этой позицией и 5 февраля иск удовлетворил.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1