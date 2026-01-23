Имущество Николая Тарана продают с торгов

Финансовый управляющий находящегося в последней стадии банкротства бывшего председателя правления АО "Банк АВБ" и экс-владельца ТЦ "Вертикаль" Николая Тарана выставил на продажу его имущество в Самарской области.

Так, за 116,6 млн руб. планируется продать шесть земельных участков общей площадью около 109 тыс. кв. м и два нежилых здания (около 650 кв. м) в поселке Власть Труда Волжского района Самарской области. Вторым лотом — с начальной ценой в 15,2 млн руб. — на торги выставлены пять нежилых зданий, в которых располагаются цеха витаминно-травяной муки, общей площадью 2188 кв. м, а также сооружение протяженностью 210 м там же во Власти Труда. За 9,4 млн руб. продаются три здания молочно-товарной фермы площадью чуть более 1 тыс. кв. м и сооружение размером почти 7 тыс. кв. метров. Они также находятся во Власти Труда. Судя по всему, эти участки и объекты некогда принадлежали местному колхозу.

Также в рамках торгов за 26,49 млн руб. продаются единым лотом два участка в коттеджном поселке "Мастрюки" общей площадью 1,8 тыс. кв. м и еще четыре земельных участка во Власти Труда (11,2 тыс. кв. м).

И последним — пятым лотом, оцененным в 600 тыс. руб., продается мотоцикл Kawasaki 2007 года выпуска.

Стоит отметить, что все объекты недвижимости находятся под арестом и в отношении них запрещены регистрационные действия. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 февраля 2025 года, итоги их планируется подвести 3 марта.

Напомним, банкротство Николая Тарана стартовало еще в 2023 году. Объем его долгов перед кредиторами превышает 100 млрд рублей.

В декабре прошлого года Арбитражный суд Самарской области принял решение о привлечении Николая Тарана к субсидиарной ответственности на 1,5 млрд руб. по обязательствам находящегося в банкротстве ООО "Вертикаль".

Кроме того, на рассмотрении Центрального районного суда Тольятти находится уголовное дело в отношении Николая Тарана как бывшего председателя правления "АвтоВАЗбанка" и экс-президента кредитного учреждения Елены Казымовой. Им вменяют 60 эпизодов хищения и легализации денег банка "АВБ", Росската и ПАО НБ "Траст". Сумма ущерба может достичь 2,5 млрд рублей. Судить их начали заочно. Таран находится в международном розыске.