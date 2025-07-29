Директора по кредитованию АвтоВАЗБанка будут судить за мошенничество и отмывание денег

В Центральный районный суд Тольятти отправилось уголовное дело директора департамента кредитования ОАО "АвтоВАЗБанк" Юрия Фролова. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления").

Напомним, Фролова задержали 21 февраля 2023 года. В уголовном деле о выводе денег из АвтоВАЗбанка фигурирует бизнес его бенефициара Николая Тарана. Речь идет о компаниях "ПромТехСтейт" и "ПромТехРециклинг" (имеют один ИНН и регистрацию по одному адресу). По данным открытых источников, долями в ООО "ПромТехСтейт" владели Николай Таран, Елена Казымова и Вера Прокопенко.

По версии следствия, директор департамента, сговорившись с Тараном и Казымомой, c 2013 по 2015 г. выдал более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным организациям на сумму более 1,5 млрд рублей. Затем деньги легализовали с помощью переводов на счета сторонних юрлиц по фиктивным основаниям. Юрию Фролову вменяют мошенничество на общую сумму 460 млн руб. и "отмывание" свыше 180 млн рублей.

Уголовное дело Николая Таран и Елены Казымовой суд рассматривает заочно, они объявлены в международный розыск. На имущество обвиняемых и их родственников наложен арест на общую сумму более 1 млрд руб. (дорогостоящие автомобили, земельные участки, доли в уставных капиталах юридических лиц, грузовой транспорт, нежилые здания и помещения, элитное жилье).