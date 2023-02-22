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Преступления Происшествия

Силовики задержали менеджера АвтоВАЗбанка

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 21 февраля, силовики задержали начальника департамента кредитования АО "АвтоВАЗбанк" Юрия Фролова.

С ходатайством о его аресте правоохранители и представители прокуратуры должны выступить 22 февраля в Октябрьском районном суде Самары. По версии следствия, мужчина мог контролировать выдачу невозвратных кредитов. На сегодня предполагаемая сумма ущерба составляет более 1 млрд рублей.

Напомним, в уголовном деле о выводе денег из АвтоВАЗбанка фигурирует бизнес его бенефициара Николая Тарана. Об этом Волга Ньюс сообщил источник в правоохранительных органах. Речь идет о компаниях "ПромТехСтейт" и "ПромТехРециклинг" (имеют один ИНН и регистрацию по одному адресу).

По данным открытых источников, долями в ООО "ПромТехСтейт" владели Николай Таран, Елена Казымова и Вера Прокопенко. Эти же лица были бенефициарами АвтоВАЗбанка.

"Не исключено, что заведомо безвозвратные кредиты выдавались на фирмы, оформленные прямо на сотрудников банка. Также проверяется информация, что Казымова могла согласовывать выдачу "левых" кредитов, а кроме того, дочь Тарана заключала от имени одной организации сделки в пользу самого Тарана", — рассказывал источник в надзорном ведомстве.

Предполагается, что безвозвратные кредиты могли выдавать и на ООО "Стандарт". Возможно, в уголовном деле будет больше фирм.

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