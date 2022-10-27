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Преступления Происшествия

Появились детали дела о выводе 100 млн из АвтоВАЗбанка

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В уголовном деле о выводе 100 млн руб. из АвтоВАЗбанка фигурирует бизнес его бенефициара Николая Тарана. Об этом сообщил "Волга Ньюс" источник в правоохранительных органах. Речь идет о компаниях "ПромТехСтейт" и "ПромТехРециклинг" (имеют один ИНН и регистрацию по одному адресу).

По данным открытых источников, долями в ООО "ПромТехСтейт" владели Николай Таран, Елена Казымова и Вера Прокопенко. Эти же лица были бенефициарами АвтоВАЗбанка.

"Не исключено, что заведомо безвозвратные кредиты выдавали на фирмы, оформленные прямо на сотрудников банка. Также проверяется информация, что Казымова могла согласовывать выдачу "левых" кредитов, а кроме того, дочь Тарана заключала от имени одной организации сделки в пользу самого Тарана", — рассказал источник в надзорном ведомстве.

Предполагается, что безвозвратные кредиты могли выдавать и на ООО "Стандарт". Возможно в уголовном деле будет больше фирм. 

Напомним, уголовное дело о мошенничестве возбудили по факту причинения ущерба банку "Траст" в период с 2010 по 2019 год. В частности, речь может идти о выдаче кредитов в АвтоВАЗбанке аффилированным лицам и покупке объектов на баланс АО "Росскат". А банк "Траст", на базе которого ЦБ РФ создал Банк непрофильных активов, присоединил к себе АвтоВАЗбанк.

По имеющейся информации, в уголовном деле может быть несколько эпизодов. Расследование на особом контроле в Генеральной прокуратуре РФ.

Фирма "ПромТехСтейт" уже фигурировала в скандальной истории. Она была связана со строительством на Пятой просеке в Самаре. В 2019 г. ООО "ПромТехСтейт" собралось вместо паркинга возвести 23-этажный дом. Разрешение на строительство не получили. С декабря 2019 г. недострой перешел в собственность ООО Специализированный застройщик "Сила спорта". Компания, также аффилированая Николаю Тарану, собирается построить здесь жилой дом. Жители протестуют против возведения новой высотки из-за слишком густой застройки в районе. Сейчас "Сила спорта" пытается добиться разрешения на строительство в арбитраже.

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