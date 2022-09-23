В Самаре возбудили дело о выводе более чем 100 млн руб. из АвтоВАЗбанка

Самарские полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения ущерба банку "Траст".
В частности, речь может идти о выдаче кредитов в АвтоВАЗбанке аффилированным лицам и покупке объектов на баланс АО "Росскат". А банк "Траст", на базе которого ЦБ РФ создал Банк непрофильных активов, присоединил к себе АвтоВАЗбанк. Расследование сейчас контролируется Генпрокуратурой.
"По предварительной версии следствия, ущерб причинен на сумму свыше 100 млн руб. в период с 2010 по 2019 год. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), - сообщил источник Волга Ньюс.
По имеющейся информации, в уголовном деле может быть несколько эпизодов.
Напомним, ранее Арбитражный суд Самарской области наложил арест на имущество и счета бывшего владельца АО "Росскат" Николая Тарана, экс-гендиректора Марка Зоткина и компании Тарана - ООО "Росскат-Капитал" - в пределах 7,5 млрд рублей. Заявление подавал банк "Траст".
Также сообщалось, что Николай Таран потребовал привлечь к ответственности по долгам компаний, входящих в группу "Росскат", партнерство с ограниченной ответственностью "Альварез энд Марсал Сиайэс ЛЛП" (Великобритания), председателя совета директоров банка "Траст" Александра Меньщикова, бывших руководителей завода Леонида Афендикова и Дениса Макиенко. Общая сумма взыскания превышает 8,3 млрд рублей. По версии Тарана, взявший под контроль "Росскат" менеджмент банка "Траст" намеренно допустил в 2020 г. дефолт компании по кредитным обязательствам, а также уклонился от уплаты налогов.
Последние комментарии
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать