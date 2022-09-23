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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили дело о выводе более чем 100 млн руб. из АвтоВАЗбанка

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения ущерба банку "Траст".

Фото: Архив «ВН»

В частности, речь может идти о выдаче кредитов в АвтоВАЗбанке аффилированным лицам и покупке объектов на баланс АО "Росскат". А банк "Траст", на базе которого ЦБ РФ создал Банк непрофильных активов, присоединил к себе АвтоВАЗбанк. Расследование сейчас контролируется Генпрокуратурой.

"По предварительной версии следствия, ущерб причинен на сумму свыше 100 млн руб. в период с 2010 по 2019 год. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), - сообщил источник Волга Ньюс.

По имеющейся информации, в уголовном деле может быть несколько эпизодов.

Напомним, ранее Арбитражный суд Самарской области наложил арест на имущество и счета бывшего владельца АО "Росскат" Николая Тарана, экс-гендиректора Марка Зоткина и компании Тарана - ООО "Росскат-Капитал" - в пределах 7,5 млрд рублей. Заявление подавал банк "Траст".

Также сообщалось, что Николай Таран потребовал привлечь к ответственности по долгам компаний, входящих в группу "Росскат", партнерство с ограниченной ответственностью "Альварез энд Марсал Сиайэс ЛЛП" (Великобритания), председателя совета директоров банка "Траст" Александра Меньщикова, бывших руководителей завода Леонида Афендикова и Дениса Макиенко. Общая сумма взыскания превышает 8,3 млрд рублей. По версии Тарана, взявший под контроль "Росскат" менеджмент банка "Траст" намеренно допустил в 2020 г. дефолт компании по кредитным обязательствам, а также уклонился от уплаты налогов.

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