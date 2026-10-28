В Новокуйбышевске задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 1 млн рублей

В полицию Новокуйбышевска обратилась пожилая женщина. Она сообщила, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Потерпевшей позвонила неизвестная под видом сотрудницы одного из государственных фондов и сообщила о якобы положенных выплатах. Под этим предлогом аферистка запросила страховой номер индивидуального лицевого счета пенсионерки.
Через некоторое время пожилой женщине позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили, что из‑за ранее переданных данных злоумышленники предпринимают попытки хищения ее накоплений.
Женщину убедили пройти процедуру "декларирования" и передать наличные доверенному лицу. Введенная в заблуждение, та обналичила сбережения, 970 тыс. рублей, упаковала их в черный пакет и возле подъезда своего дома передала подошедшему неизвестному, который назвал условное кодовое слово.
Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого — ранее несудимого 22-летнего жителя Екатеринбурга. Когда его задержали, парень рассказал, что действовал по указанию людей, представившихся оперативниками силовых структур. Те сообщили о возбуждении в отношении него уголовных дел по факту финансирования от его имени вооруженных сил Украины. Чтобы избежать наказания, собеседники предложили подозреваемому возмездно "помочь правоохранителям", выполняя различные задания, на что он согласился.
По словам задержанного, организаторы противоправной схемы оплатили ему проезд в Самару, где он получил от потерпевшей деньги и через криптообменник перевел их на указанные кураторами счета; при этом обещанного вознаграждения он получить не успел.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут