В Новокуйбышевске задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 1 млн рублей

В полицию Новокуйбышевска обратилась пожилая женщина. Она сообщила, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевшей позвонила неизвестная под видом сотрудницы одного из государственных фондов и сообщила о якобы положенных выплатах. Под этим предлогом аферистка запросила страховой номер индивидуального лицевого счета пенсионерки.

Через некоторое время пожилой женщине позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили, что из‑за ранее переданных данных злоумышленники предпринимают попытки хищения ее накоплений.

Женщину убедили пройти процедуру "декларирования" и передать наличные доверенному лицу. Введенная в заблуждение, та обналичила сбережения, 970 тыс. рублей, упаковала их в черный пакет и возле подъезда своего дома передала подошедшему неизвестному, который назвал условное кодовое слово.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого — ранее несудимого 22-летнего жителя Екатеринбурга. Когда его задержали, парень рассказал, что действовал по указанию людей, представившихся оперативниками силовых структур. Те сообщили о возбуждении в отношении него уголовных дел по факту финансирования от его имени вооруженных сил Украины. Чтобы избежать наказания, собеседники предложили подозреваемому возмездно "помочь правоохранителям", выполняя различные задания, на что он согласился.

По словам задержанного, организаторы противоправной схемы оплатили ему проезд в Самару, где он получил от потерпевшей деньги и через криптообменник перевел их на указанные кураторами счета; при этом обещанного вознаграждения он получить не успел.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.