Не там шел: появились подробности убийства пенсионера МВД в ходе дорожного конфликта

В Самарской области продолжают разбираться в деталях страшной истории с дорожным конфликтом, приведшим к смерти.

Напомним, 21 октября, примерно в 13:00, на ул. Оренбургской в с. Красный Яр произошел дорожный конфликт между пешеходом и 46-летним водителем. По данным СУ СКР по Самарской области, 18-летний парень ударил оппонента ножом. Пострадавший скончался в больнице. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

По данным источников Волга Ньюс на 22 октября, конфликт начался из-за того, что 18-летний пешеход переходил дорогу в неположенном месте. 46-летний автомобилист был пенсионером МВД. Он сделал замечание молодому человеку, затем вышел из машины, и тогда пешеход ударил его ножом.