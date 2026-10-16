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Преступления Происшествия

УФСБ по Самарской области сорвало схему вымогательства на 2 миллиона рублей

СЫЗРАНЬ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участник организованной преступной группы требовал деньги у жителя Сызрани, угрожая применением насилия. Оперативники задержали злоумышленника с поличным в момент получения 300 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Самарской области

Материалы передали в СУ МУ МВД "Сызранское", где возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере").

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. На данный момент приговор не вступил в силу.

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