УФСБ по Самарской области сорвало схему вымогательства на 2 миллиона рублей

Участник организованной преступной группы требовал деньги у жителя Сызрани, угрожая применением насилия. Оперативники задержали злоумышленника с поличным в момент получения 300 тыс. рублей.

Материалы передали в СУ МУ МВД "Сызранское", где возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере").

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. На данный момент приговор не вступил в силу.