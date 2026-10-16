УФСБ по Самарской области сорвало схему вымогательства на 2 миллиона рублей

Участник организованной преступной группы требовал деньги у жителя Сызрани, угрожая применением насилия. Оперативники задержали злоумышленника с поличным в момент получения 300 тыс. рублей.
Материалы передали в СУ МУ МВД "Сызранское", где возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере").
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. На данный момент приговор не вступил в силу.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц