В Самаре возбудили уголовное дело о хулиганстве из-за бесчинств подростков. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что группа подростков совершает противоправные действия в отношении местных жителей, в том числе несовершеннолетних. В связи с этим и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области М.Ю.Ламонов поручил возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

В соцсетях сообщают, что хулиганы орудуют в районе 5-й и 6-й просек. В числе прочего они дебоширили в супермаркете - курили и оскорбляли персонал.

Также рассказывают, что пока этим подросткам удавалась избегать общения с правоохранителями, причем, возможно, из-за того, что у родителей одного из них есть связи в МВД.