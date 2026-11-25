В Самаре возбудили уголовное дело о хулиганстве из-за бесчинств подростков. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что группа подростков совершает противоправные действия в отношении местных жителей, в том числе несовершеннолетних. В связи с этим и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области М.Ю.Ламонов поручил возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору").
В соцсетях сообщают, что хулиганы орудуют в районе 5-й и 6-й просек. В числе прочего они дебоширили в супермаркете - курили и оскорбляли персонал.
Также рассказывают, что пока этим подросткам удавалась избегать общения с правоохранителями, причем, возможно, из-за того, что у родителей одного из них есть связи в МВД.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут