С начала 2026 г. Почта России доставила порядка 126 млн электронных заказных писем. Сервисом пользуются порядка 17 млн человек и организаций, включая суды и государственные службы.
В прошлом году Почта России доставила свыше 140 млн электронных заказных писем. Сервис обеспечивает удобный способ отправки и получения юридически значимых документов в электронной форме, используя учётную запись портала Госуслуги.
Отправка электронного заказного письма занимает всего две минуты, сохраняя при этом полную юридическую силу. Чтобы отправить письмо, не нужно идти в отделение — достаточно смартфона или компьютера. Если адресат не пользуется сервисом, Почта распечатает письмо и доставит его в обычном конверте.
Каждое третье письмо Почта России пересылает в цифровом виде. Переход на безбумажные сервисы позволяет не только экономить время и деньги, но и деятельно поддерживать экологию. С начала 2026 г. благодаря электронным заказным письмам Почта сохранила от вырубки 43 000 деревьев, сэкономив около 3 т бумаги.
АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.
Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.
Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.