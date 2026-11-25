С начала 2026 г. Почта России доставила порядка 126 млн электронных заказных писем. Сервисом пользуются порядка 17 млн человек и организаций, включая суды и государственные службы.

В прошлом году Почта России доставила свыше 140 млн электронных заказных писем. Сервис обеспечивает удобный способ отправки и получения юридически значимых документов в электронной форме, используя учётную запись портала Госуслуги.

Отправка электронного заказного письма занимает всего две минуты, сохраняя при этом полную юридическую силу. Чтобы отправить письмо, не нужно идти в отделение — достаточно смартфона или компьютера. Если адресат не пользуется сервисом, Почта распечатает письмо и доставит его в обычном конверте.

Каждое третье письмо Почта России пересылает в цифровом виде. Переход на безбумажные сервисы позволяет не только экономить время и деньги, но и деятельно поддерживать экологию. С начала 2026 г. благодаря электронным заказным письмам Почта сохранила от вырубки 43 000 деревьев, сэкономив около 3 т бумаги.