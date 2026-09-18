В Волжском районе открылось новое отделение Почты России

16 сентября открылось новое почтовое отделение 443552 в посёлке городского типа Стройкерамика. В торжественном открытии приняли участие врио главы муниципального района Волжский Самарской области Алексей Целовальников, заместитель министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин, помощник губернатора Денис Портнягин, депутат Думы городского округа Самара Ирина Шведова, руководитель Управления федеральной почтовой связи Самарской области Андрей Попов и директор Государственного казенного учреждения "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области" Павел Синёв.
Новое отделение открылось в современном районе комплексной масштабной жилой застройки, объединяющей несколько микрорайонов и жилых комплексов — микрорайона "Крутые Ключи" и "Кошелев-парк". Для удобства обслуживания жителей здесь сделали три универсальных операционных окна.
"Открытие нового отделения Почты России — это важный шаг в развитии современной и доступной инфраструктуры для жителей быстро растущих районов Самары и Самарской области. Сегодня почтовое отделение — это уже не только место, где можно отправить письмо или получить посылку. Это многофункциональная точка, которая объединяет традиционные услуги с современными цифровыми возможностями" — отметил заместитель министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин.
"В Волжском районе сейчас идёт активная застройка, и очень важно, чтобы почтовые услуги были доступны жителям новых домов. Новое отделение будет обслуживать более 20 000 человек. Почта России постоянно расширяет спектр оказываемых услуг, сокращает время ожидания, повышает качество и скорость обслуживания. Этот офис в полной мере соответствует этим ожиданиям", — сообщил руководитель Управления федеральной почтовой связи Самарской области Андрей Попов.
После торжественного открытия приглашенные приняли участие в небольшой экскурсии по новому отделению.
Его адрес: Волжский район, городское поселение Смышляевка, посёлок городского типа Стройкерамика, ул. Митрополита Иоанна Снычева, д. 2. Отделение работает со вторника по субботу с 11:00 до 19:00 (с перерывом с 14:00 до 15:00).
АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.
Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.
Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.