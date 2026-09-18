В Волжском районе открылось новое отделение Почты России

16 сентября открылось новое почтовое отделение 443552 в посёлке городского типа Стройкерамика. В торжественном открытии приняли участие врио главы муниципального района Волжский Самарской области Алексей Целовальников, заместитель министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин, помощник губернатора Денис Портнягин, депутат Думы городского округа Самара Ирина Шведова, руководитель Управления федеральной почтовой связи Самарской области Андрей Попов и директор Государственного казенного учреждения "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области" Павел Синёв.

Новое отделение открылось в современном районе комплексной масштабной жилой застройки, объединяющей несколько микрорайонов и жилых комплексов — микрорайона "Крутые Ключи" и "Кошелев-парк". Для удобства обслуживания жителей здесь сделали три универсальных операционных окна.

"Открытие нового отделения Почты России — это важный шаг в развитии современной и доступной инфраструктуры для жителей быстро растущих районов Самары и Самарской области. Сегодня почтовое отделение — это уже не только место, где можно отправить письмо или получить посылку. Это многофункциональная точка, которая объединяет традиционные услуги с современными цифровыми возможностями" — отметил заместитель министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин.

"В Волжском районе сейчас идёт активная застройка, и очень важно, чтобы почтовые услуги были доступны жителям новых домов. Новое отделение будет обслуживать более 20 000 человек. Почта России постоянно расширяет спектр оказываемых услуг, сокращает время ожидания, повышает качество и скорость обслуживания. Этот офис в полной мере соответствует этим ожиданиям", — сообщил руководитель Управления федеральной почтовой связи Самарской области Андрей Попов.

После торжественного открытия приглашенные приняли участие в небольшой экскурсии по новому отделению.

Его адрес: Волжский район, городское поселение Смышляевка, посёлок городского типа Стройкерамика, ул. Митрополита Иоанна Снычева, д. 2. Отделение работает со вторника по субботу с 11:00 до 19:00 (с перерывом с 14:00 до 15:00).