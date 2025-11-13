16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Для нарушителей правил парковки в Самарской области подняли тариф на эвакуацию В Самаре обновят электронные табло на Фрунзенском мосту Автотека: в истории 8 из 10 китайских авто с пробегом до 5 лет не попадали в ДТП в Самарской области Бизнес Самарской области получит гранты на развитие туристической инфраструктуры В Самарской области продают площади крупного завода

Экономика и бизнес

"Северсталь" создает "Северсталь Сеть" для малого и среднего бизнеса

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Северсталь" объявляет об объединении "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП" под единым брендом "Северсталь Сеть", для работы со средним и малым бизнесом.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

"Северсталь Сеть" объединит 38 филиалов и 66 складов в России и Республике Беларусь общей площадью более 420 тысяч квадратных метров. Объединение "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП" под единым брендом позволит соединить лучшие практики и накопленный опыт в сегментах плоского и трубного проката, операционной эффективности и повысить уровень клиентского обслуживания для малого и среднего бизнеса.

Новая система будет сочетать гибкость металлотрейдера с ресурсами и технологическими возможностями завода, позволяющего обеспечивать стабильное качество, строгое выполнение сроков и высокий уровень сервиса. Это гарантирует заказчикам надежную и устойчивую цепочку поставок, высокую скорость реакции на запросы, а развитие цифровых сервисах сделает взаимодействие быстрее, прозрачнее и технологичнее.

Также клиенты получат доступ к расширенному сортаменту металлопроката, включая продукцию с улучшенными свойствами, и к инновационным решениям, которые ранее были доступны только крупным корпоративным клиентам "Северстали": инженерному консультированию, технической поддержке, нишевой экспертизе, прогрессивным моделям поставок и совместному продвижению.

"Запуск "Северсталь Сети" — это стратегический ответ на потребности малого и среднего бизнеса, — отметил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. — Мы уверены, что "Северсталь Сеть" станет ключевым драйвером для дальнейшего увеличения рыночной доли и укрепления наших лидерских позиций в сегменте МСБ".

"В 2024 году возможности дистрибуционной сети "Северстали" были усилены объединением с одной из крупнейших металлотрейдинговых компаний "А ГРУПП". Это позволило увеличить поставки продукции на вторичном рынке до 3 млн тонн и войти в TOP-2 крупнейших игроков этого сегмента. Создавая "Северсталь Сеть", мы не просто развиваем еще один канал сбыта, а создаем инфраструктуру долгосрочного партнерства с нашими клиентами за счет предоставления доступа к высокому уровню сервиса, нишевой экспертизе и инновационным решениям для развития бизнеса наших клиентов", — отметил генеральный директор "Северсталь Сеть" Виктор Романовский.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30