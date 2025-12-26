16+
Экономика и бизнес

Центробанк: загрузка производств в Самарской области снизилась до 77%

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области, по данным мониторинга предприятий Банка России, загрузка производственных мощностей в третьем квартале текущего года снизилась до 77% (85% годом ранее). Наиболее заметное снижение отмечалось в промышленности, что многие предприятия связывали со снижением спроса на выпускаемую продукцию.

Отраслевые и региональные различия загрузки производственных мощностей стали специальной темой декабрьского выпуска доклада "Региональная экономика: комментарии ГУ".

"Уменьшение загрузки мощностей говорит о том, что экономика постепенно выходит из состояния перегрева и возвращается к балансу, когда рост спроса соразмерен возможностям по увеличению предложения товаров и услуг, — считает заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев. — Этому способствует поддержание высоких ставок в экономике. Граждане предпочитают больше сберегать и меньше тратить. При этом умеренный рост спроса продолжает стимулировать предприятия расширять и обновлять свои мощности".

В пищевом производстве деловая активность оставалась высокой, устойчивый спрос на продукты питания сохранялся. Также большая загрузка мощностей наблюдалась в производстве удобрений и фармацевтике. 

Кроме того, опрошенные предприятия Самарской области в целом не отмечали существенных проблем с обеспеченностью производственными мощностями и считают их современными и конкурентоспособными.

