Предвидеть проблему и иметь вариант ее решения — принцип работы АБ "Малахова, Яковлев и партнеры"

Адвокатское бюро "Малахова, Яковлев и партнеры" основано профессионалами, чей стаж юридической деятельности превышает 20 лет. Глубокие знания законодательства, многолетний опыт в юриспруденции и слаженная работа команды позволяют бюро успешно решать самые сложные дела, что подтверждается его безупречной репутацией и множеством выигранных споров.

Все это стало возможным после того, как адвокаты Ольга Малахова и Евгений Яковлев, уже имеющие большой личный стаж профессиональной деятельности, приняли решение объединить свои силы и создали Адвокатское бюро "Малахова, Яковлев и партнеры". Как живет адвокатское бюро сегодня и какие планы строит на будущее — об этом они рассказали в своем интервью нашему изданию.

— Чем было продиктовано решение о создании адвокатского бюро?

— Ольга: Требованием современных реалий и желанием предоставлять клиентам наиболее полный пакет юридических услуг. Решение о создании бюро пришло именно тогда, когда мы прямо и четко стали понимать, что вместе, командой, мы можем проникнуть в историю дела с разных точек зрения и отработать его наиболее эффективно.

Однажды в производстве у меня было дело по наследству, и я решила посоветоваться со своим коллегой, специализирующимся в области налогов. Вместе мы погрузились в работу и разобрали это сложное дело глубоко и досконально. В тот момент пришло понимание того, что очень часто мы ведем дела, которые требуют комплексного подхода. Для этого недостаточно знаний в какой-то отдельной области права, здесь требуется довольно приличный, обширный объем опыта и познаний в разных сферах юриспруденции. То есть многие наши коллеги специализируются в каких-то отдельных областях адвокатской деятельности, и это нормально. Но для нас важнейшим моментом стало желание оказывать именно комплексную квалифицированную юридическую помощь. На сегодняшний день для этого требуется работа в команде с профессионалами, специализирующихся в разных областях права.

— Каков спектр ваших услуг на сегодня? Какие запросы от клиентов преобладают. За все ли дела вы готовы взяться?

— Евгений: Главные направления, по которым мы работаем, — юридическое сопровождение деятельности организаций, арбитражные споры, банкротство, налоговые споры, семейное право, защита в суде, уголовная практика.

В работе с юридическими лицами основная работа заключается в сопровождении их текущей деятельности и участии в арбитражных спорах. Часто нас просят помочь разобраться в требованиях налогового законодательства, особенно сейчас, в условиях продолжающейся налоговой реформы. Безусловно, преобладают налоговые и арбитражные споры, а также кадровые вопросы. Мы готовы взяться за самые сложные дела, поскольку у нас большой опыт взаимодействия с юридическими лицами и есть специалисты, которые хорошо знают эту работу.

— Ольга: В том числе очень актуальна на сегодняшний день такая тема, как личные фонды, наследственное планирование. То есть собственники бизнеса, особенно крупного, понимают, что при наследовании может возникнуть много острых и спорных моментов. Поэтому следует предусмотреть грамотную передачу дел, чтобы на наследниках бизнес не прекратил свое существование и дальше смог работать. Эта тема для России новая, специалистов в области практически нет. Но мы понимаем, насколько это актуально — поэтому идем в ногу со временем, вкладываемся, обучаемся и готовы даже в таких новых вопросах, которые возникают, предоставить свои услуги.

Физические лица обращаются к нам в основном по семейным спорам и наследственным делам. Также у нас есть сотрудник, который специализируется по делам о страховании и ДТП. В целом спектр запросов в наше бюро самый разнообразный, и мы готовы работать со всеми, самыми сложными делами.

— Чем вы хороши? Чем отличаетесь на рынке юридических услуг?

— Евгений: Прежде всего, наше бюро старается предугадать проблемы наших клиентов до их появления. Мы предупреждаем своего доверителя о возможной проблеме и сразу предлагаем решение, как ее избежать. Либо, если избежать невозможно, то как выйти с минимальными потерями.

До сегодняшнего времени в адвокатской среде традиционно считалось, что мы сидим и ждем, когда клиент придет к нам с какими-то своими вопросами. Однако, если мы говорим про работу с юридическими лицами, — это крайне неправильно. Грамотный юрист или адвокат, который занимается юридическим сопровождением компании, должен предвидеть проблему изначально и уже иметь вариант ее решения. Не предугадать, а предвидеть. Мы можем предвидеть ее в связи с какими-то наступившими изменениями в законодательстве. Тем более, если мы уже знакомы с деятельностью этой компании и знаем, что требуется некая корректировка. Чтобы избежать каких-то штрафов, мы решаем все это очень оперативно. Анализируем деятельность компании, действующие договоры компании с партнерами, проводим юридический аудит. И предлагаем комплексное решение.

Особенность работы бюро — именно комплексный подход к делам, каждое дело рассматривается коллективно, командой адвокатов, которая подбирается индивидуально, в зависимости от специфики дела. Адвокаты бюро применяют творческий подход, ищут нестандартные решения и всегда нацелены на достижение результата.

— Какие планы строите на будущее. В чем видите перспективу?

— Ольга: Надо отметить, что процент выигранных, успешных судебных дел за 2020–2025 гг. специалистами нашего бюро довольно высок, он составляет порядка 90 процентов. Но мы постоянно стремимся эти показатели повысить. В связи с этим регулярно обучаем сотрудников, обучаемся сами, принимаем участие в форумах, конференциях, где и с коллегами, и с предпринимателями выясняем, какие на сегодняшний день есть проблемы, какие подходы и пути решения существуют, обсуждаем судебную практику. То есть мы постоянно поддерживаем свой профессиональный уровень и повышаем квалификацию.

В планах бюро — введение новых услуг, новых практик, обучение специалистов в этих областях. Личные фонды и наследственное планирование — важнейшие перспективные направления работы бюро. Всегда нужно идти в ногу со временем и развивать как привычные, традиционные виды деятельности, так и осваивать новые, актуальные.

