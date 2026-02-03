ООО "СЛТ Аква". Итоги 2025 года

"СЛТ Аква" — российский производитель трубопроводных систем из полипропилена для внутренних инженерных сетей пожаротушения, водоснабжения, отопления и водоотведения. Предприятие демонстрирует пример устойчивого развития в сложных общемировых экономических условиях ушедшего года. Редакция журнала побеседовала с Михаилом Гариевичем Товмасяном, Генеральным директором российской компании ООО "СЛТ Аква".

— Как вы оцениваете итоги года для промышленности в целом и для вашего предприятия?

— Прошедший 2025 год стал еще одним вызовом для промышленного сектора экономики всей страны, в том числе и для Самарской области, где расположен наш завод СЛТ Аква. Поэтому вопросы укрепления своих позиций на внутреннем и внешнем рынках, повышения конкурентоспособности, решения задач модернизации производства решались активно и комплексно.

2025 год для нашей компании стал очередным этапом развития. Предприятие достигло значимых производственных и инновационных результатов, реализованных в конкретных проектах и инициативах.

Высокая оценка качества выпускаемой продукции наших брендов — результат системной работы большой команды предприятия. Наши достижения — подтверждение того, что мы неизменно следуем курсу на повышение качества своей работы. Вместе мы продолжаем уверенно двигаться вперед.

— С какими сложностями вы столкнулись в этом году? Благодаря чему удалось их преодолеть?

— В современных условиях продолжающихся внешних вызовов залогом устойчивости для любой компании становится своевременное эффективное реагирование на изменения, затрагивающие деятельность организации и несущие потенциальные риски.

Любые сложности нам помогают преодолевать слаженная работа внутри коллектива, а также миссия и ценности компании, которые объединяют команду.

В этом году завершили строительные и ремонтные работы по расширению площадей основного производства.

Кроме того, мы увеличили мощности для производства фитингов.

Принципы работы "СЛТ Аква" не меняются — клиентоориентированность, постоянный поиск возможностей для улучшения всех процессов, даже уже отлаженных, эффективное взаимодействие подразделений и быстрая реакция на изменения внешней среды. Все это помогает нам сохранять динамику развития, несмотря на те вызовы, с которыми приходится сталкиваться.

— Какую стратегию вы использовали для роста экономики вашего предприятия?

— Наша стратегия роста предполагает индивидуальный подход к каждому клиенту, помощь в решении его бизнес-задач и круглосуточную поддержку, постоянное повышение эффективности наших бизнес-процессов и внимательное отношение к команде предприятия, выстраивание партнерских отношений с контрагентами.

Это позволило нам существенно нарастить рыночную долю и занять высокие позиции в рейтинге производителей полипропиленовых трубопроводных систем.

У нашей компании есть потенциал для развития.

— Удалось ли преодолеть зависимость от импортных технологий, комплектующих?

— Продукция нашей компании — трубопроводные системы из полипропилена для внутренних сетей пожаротушения, водоснабжения, отопления и водоотведения производятся из первичного сырья крупнейшего российского нефтехимического холдинга СИБУР.

— Появились ли в 2025 году новые партнеры у вашего предприятия?

— Компания "СЛТ Аква" зарекомендовала себя надежным партнером и поставщиком качественной продукции.

Доверие, прозрачность и постоянная совместная работа на каждом этапе следования продукта от завода до конечного потребителя — самый главный принцип работы компании "СЛТ Аква" с любыми партнерами вот уже целое десятилетие с момента нашего открытия. Качество клиентского сервиса на соответствующем уровне — одна из важных задач в работе компании.

Политика продаж, основанная на принципах понимания потребностей клиента и его бизнес-задач, предоставления лучших решений, ответственности за них, соблюдения дистрибьюторской политики, позволяет неуклонно расширять базу постоянных клиентов и географию продаж.

Еще в 2022 году мы вышли на рынки СНГ, заключили несколько долгосрочных контрактов. Следуя курсу расширения географии поставок продукции, мы продолжаем увеличивать дистрибьюторскую сеть, ассортимент продукции, привлекать новых специалистов и развивать наши бизнес-процессы, чтобы партнерам было комфортно работать с нами. В планах выход на дальнее зарубежье.

— Какие значимые проекты внутри вашей компании были реализованы в этом году?

— Производители в последние годы сталкиваются с серьезным дефицитом кадров во всех сферах производства. Поэтому задачи повышения технологичности производственных процессов, создания кадрового резерва, повышения квалификации сотрудников приобретают стратегическое значение.

На нашем заводе в Тольятти была запущена программа повышения квалификации и обучения линейных руководителей и кадрового резерва "Управление персоналом. Развитие управленческих компетенций линейного руководителя". Целью обучения являлось пополнение кадрового резерва компании и повышение квалификации действующих линейных менеджеров производства, освоение ими управленческих навыков для развития своих компетенций оперативного управления и производственных коммуникаций, выработки оптимальных стратегий поведения и их использования на производстве и в межличностном взаимодействии. Программа успешно пройдена, сотрудники сдали достаточно серьёзные экзамены, получили сертификаты, а компания усилила свои позиции в среднем звене руководителей производства.

— Какие проекты планируете реализовать в дальнейшем?

— Самое главное — правильная постановка задач на юбилейный для нас 2026 год. В этом году нашей компании исполняется десять лет — срок сам по себе существенный для производственной сферы. Есть сформированный план развития, мы от него не отступаем, идет работа по его реализации.

Всегда нужно идти в ногу со временем и развивать как привычные, традиционные виды деятельности, так и осваивать новые, актуальные.

В 2026 году мы запускаем производство труб и фитингов для малошумной канализации SLT AQUASEPT LNS.

В среднесрочных планах строительство нового завода по производству латунных изделий, которые используются, как комплектующие в текущем производстве, а также представляют собой отдельное продуктовое направление.

С учетом проделанной работы, а также принимая во внимание долгосрочный характер взаимоотношений с клиентами, мы с уверенностью смотрим в будущее и продолжаем свою инвестиционную программу, направленную на расширение производственных мощностей и инфраструктуры предприятия.