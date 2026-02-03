16+
Тольяттинский застройщик не смог оспорить отзыв разрешения на превышение этажности

Строительство Строительство и недвижимость

Тольяттинский застройщик не смог оспорить отзыв разрешения на превышение этажности

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску ООО Специализированный Застройщик "Терминал-Холдинг" к администрации Тольятти.

Напомним, "Терминал-Холдинг" изначально представил проект дома с пониженной этажностью и помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения. Все это планировалось севернее дома № 97 по ул. Голосова. Позже концепция поменялась в сторону высотной застройки. При этом в январе 2025 г. на публичных слушаниях местные жители высказались против строительства 24-этажки.
Однако 12 февраля 2025 г. городская администрация предоставила застройщику разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на этом участке. Однако уже в конце февраля город отменил разрешающее постановление.

После этого застройщик обратился в суд и просил признать постановление об отмене незаконным. Администрация Тольятти объяснила, что отменила выданное ранее разрешение "в порядке самоконтроля".

В январе 2026 г. Арбитражный суд Самарской области вынес решение по этому разбирательству. Отмену разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства признали законной.
Теперь "Терминал-Холдинг" может обжаловать это решение в течение месяца в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

