Тольяттинский застройщик не смог оспорить отзыв разрешения на превышение этажности

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску ООО Специализированный Застройщик "Терминал-Холдинг" к администрации Тольятти.

Напомним, "Терминал-Холдинг" изначально представил проект дома с пониженной этажностью и помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения. Все это планировалось севернее дома № 97 по ул. Голосова. Позже концепция поменялась в сторону высотной застройки. При этом в январе 2025 г. на публичных слушаниях местные жители высказались против строительства 24-этажки.

Однако 12 февраля 2025 г. городская администрация предоставила застройщику разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на этом участке. Однако уже в конце февраля город отменил разрешающее постановление.

После этого застройщик обратился в суд и просил признать постановление об отмене незаконным. Администрация Тольятти объяснила, что отменила выданное ранее разрешение "в порядке самоконтроля".

В январе 2026 г. Арбитражный суд Самарской области вынес решение по этому разбирательству. Отмену разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства признали законной.

Теперь "Терминал-Холдинг" может обжаловать это решение в течение месяца в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.