В Тольятти застройщик судится с городом из-за отозванного разрешения

Арбитражный суд Самарской области рассматривает иск ООО Специализированный Застройщик "Терминал-Холдинг" к администрации Тольятти.
Ранее "Терминал-Холдинг" решил построить жилую высотку севернее дома № 97 по ул. Голосова. 12 февраля 2025 г. городская администрация предоставила застройщику разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на этом участке.
Однако уже в конце февраля город отменил разрешающее постановление. Теперь "Терминал-Холдинг" просит признать постановление об отмене незаконным. В суде администрация Тольятти объяснила, что отменила выданное ранее разрешение "в порядке самоконтроля".
При этом СМИ сообщали, что на проходивших в январе 2025 г. публичных слушаниях местные жители высказались против строительства 24-этажки рядом с их домами. Указывалось, что изначально проект представили как дом с пониженной этажностью и помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения. Позже концепция поменялась в сторону высотной застройки.
Следующее заседание пройдет 15 июля. К участию в нем привлекут министерство строительства и министерство градостроительной политики Самарской области.
Отметим, что директор ООО СЗ "Терминал-Холдинг" Сергей Сметанин фигурировал в уголовном деле экс-руководительницы управления предоставления госуслуг министерства строительства Самарской области Натальи Орловой. По версии следствия, Орлова могла получить взятку от бизнесменом 100 тыс. руб. за ускорение выдачи разрешения на строительство в Волжском районе. Предположительно, деньги она получала через посредника, которым выступал Сергей Сметанин.
Последние комментарии
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?