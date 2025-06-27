В Тольятти застройщик судится с городом из-за отозванного разрешения

Арбитражный суд Самарской области рассматривает иск ООО Специализированный Застройщик "Терминал-Холдинг" к администрации Тольятти.

Ранее "Терминал-Холдинг" решил построить жилую высотку севернее дома № 97 по ул. Голосова. 12 февраля 2025 г. городская администрация предоставила застройщику разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на этом участке.

Однако уже в конце февраля город отменил разрешающее постановление. Теперь "Терминал-Холдинг" просит признать постановление об отмене незаконным. В суде администрация Тольятти объяснила, что отменила выданное ранее разрешение "в порядке самоконтроля".

При этом СМИ сообщали, что на проходивших в январе 2025 г. публичных слушаниях местные жители высказались против строительства 24-этажки рядом с их домами. Указывалось, что изначально проект представили как дом с пониженной этажностью и помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения. Позже концепция поменялась в сторону высотной застройки.

Следующее заседание пройдет 15 июля. К участию в нем привлекут министерство строительства и министерство градостроительной политики Самарской области.

Отметим, что директор ООО СЗ "Терминал-Холдинг" Сергей Сметанин фигурировал в уголовном деле экс-руководительницы управления предоставления госуслуг министерства строительства Самарской области Натальи Орловой. По версии следствия, Орлова могла получить взятку от бизнесменом 100 тыс. руб. за ускорение выдачи разрешения на строительство в Волжском районе. Предположительно, деньги она получала через посредника, которым выступал Сергей Сметанин.