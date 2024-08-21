Стали известны подробности дела главы управления самарского минстроя

Появились подробности расследования СК и ФСБ махинаций, к которым может быть причастна 58-летняя руководитель управления предоставления государственных услуг министерства строительства Самарской области Наталья Орлова. Ранее о ее задержании сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, отмечалось, что Орлова могла получить взятку от коммерсантов. Речь идет о 100 тыс. руб. - за ускорение выдачи разрешения на строительство в Волжском районе Самарской области. Оперативной разработкой занималась ФСБ, уголовное дело возбудили в управлении Следственного комитета по Самарской области.

Как стало известно Волга Ньюс, силовики подозревают, что деньги Орлова получала через посредника - директора ООО "Единение" Сергея Сметанина. А вот передавать средства могли представители ООО "Стройкомфорт" В.А.Шильников и Е.А.Левченков. Действовали они, как считает следствие, в интересах ООО "НТ-Сервис". Строить же собирались производственное здание.

Согласно данным Seldon.Basis, совладельцем ООО "Единение" является Валерий Шиянов. Он же совладелец строительного ООО "Родина Групп" и ООО "УК Комфорт". А Сергей Сметанин, по данным Seldon.Basis, является еще и директором ООО СЗ "Терминал-Холдинг". Сметанин же был совладельцем ООО "Градоделец" в 2015-2016 годах.