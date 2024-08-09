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Главу управления самарского минстроя подозревают в получении взятки

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель управления предоставления государственных услуг министерства строительства Самарской области Наталья Орлова, подозревается в получении взятки. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале.

"По версии следствия, Орлова получила от коммерсантов взятку в 100 тыс. руб. за ускорение выдачи разрешения на строительство объекта в Волжском районе. Деньги передавались через посредника", - написал депутат.

По его словам, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, в котором могут появиться и другие эпизоды.

"В ходе обысков, проведенных у Орловой дома и в служебном кабинете в минстрое, были найдены и иные изобличающие ее материалы. Решается вопрос об избрании Орловой меры пресечения", - добавил Александр Хинштейн.

Он также напомнил, что под следствием сейчас находятся сразу два бывших министра строительства - Николай Плаксин и Михаил Асеев, глава департамента строительства Самары Василий Чернов, руководитель Госстройнадзора Владимир Захарьин.

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