Главу управления самарского минстроя подозревают в получении взятки

Руководитель управления предоставления государственных услуг министерства строительства Самарской области Наталья Орлова, подозревается в получении взятки. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале.
"По версии следствия, Орлова получила от коммерсантов взятку в 100 тыс. руб. за ускорение выдачи разрешения на строительство объекта в Волжском районе. Деньги передавались через посредника", - написал депутат.
По его словам, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, в котором могут появиться и другие эпизоды.
"В ходе обысков, проведенных у Орловой дома и в служебном кабинете в минстрое, были найдены и иные изобличающие ее материалы. Решается вопрос об избрании Орловой меры пресечения", - добавил Александр Хинштейн.
Он также напомнил, что под следствием сейчас находятся сразу два бывших министра строительства - Николай Плаксин и Михаил Асеев, глава департамента строительства Самары Василий Чернов, руководитель Госстройнадзора Владимир Захарьин.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек