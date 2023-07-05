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Суды Происшествия

Экс-главу самарского Госстройнадзора отправили в СИЗО по делу о взятке

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 июля, в Самарском районом суде было рассмотрено ходатайство следователя регионального управления СКР Олега Черепанова об аресте бывшего руководителя региональной инспекции Госстройнадзора Владимира Захарина по вновь возбужденному делу о получении взятки в особо крупном размере. Федеральный судья Светлана Теплова отправила экс-чиновника в СИЗО до 3 сентября.

Фото: samregion.ru

Защита намерена обжаловать данное решение, в первую очередь ссылаясь на здоровье своего подзащитного. За время расследования первого уголовного дела Захарин перенес инфаркт и получил серьезное эндокринное заболевание. К тому же у него двое несовершеннолетних детей и он единственный опекун своей престарелой матери, которая уже 10 лет не встает с постели.

В то время как первое уголовное дело против Захарина было возвращено на доследование, новое уголовное дело возбуждено по заявлению бизнесвуман Оксаны Мельниковой, которая утверждает, что в 2018 г. дала Захарину взятку в виде миллионной скидки на квартиру в новостройке на ул. Красноармейской и дала беспроцентную скидку на рассрочку платежа.

Захарьин своей вины не признает.

Напомним, в мае прошлого года Захарина и нескольких его подчиненных задерживали сотрудники ФСБ. Позже в Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Предполагается, что чиновники закрыли глаза на нарушения при строительстве Дома культуры в пос. Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит. Тогда чиновника, уволившегося после возбуждения дела, сначала отправили под арест, но позже областной суд сменил ему меру пресечения на домашний арест.

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