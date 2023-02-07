16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-глава ГИСН Самарской области Владимир Захарин не признает вину На директора тольяттинской школы возбудили уголовное дело из-за махинаций с капремонтом В теплицах Волжского района найдены 18 мигрантов Бухгалтер из Самары хотела заработать на ставках и потеряла 1,6 млн рублей Директора дошкольного учреждения из Тольятти подозревают в мошенничестве с целевыми средствами

Преступления Происшествия

Экс-глава ГИСН Самарской области Владимир Захарин не признает вину

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной суд рассмотрел просьбу теперь уже бывшего руководителя Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина об изменении ему меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Впрочем, служители Фемиды отказали в этом.

Напомним, Захарина и нескольких его подчиненных задержали сотрудники ФСБ 11 мая 2022 года. Позже в Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

"Неустановленные должностные лица ГИСН скрыли факты несоответствия требованиям проектной документации конструктивных решений и элементов системы пожарной безопасности", — рассказал суду следователь при избрании Захарину меры пресечения.

Речь в уголовном деле идет о зданиях двух ДК, возводимых в рамках нацпроекта "Культура". Предполагается, что чиновники закрыли глаза на нарушения при строительстве Дома культуры в пос. Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит.

Сам Захарин сообщил при избрании меры пресечения в суде, что изначально не отказывался давать показания: "У меня просто не было защитника моего, кто бы мне мог объяснить, что от меня требуется. Я вчера объяснил, что готов давать показания и заключить доследственные соглашения. А вообще я подписываю распоряжения, утверждающие заключения. Да, сознаю, что подписал с недоделками на объекте, но не было корысти или угрозы жизни".

Сначала Захарина отправили под арест. Но позже областной суд сменил ему меру пресечения на домашний арест. Как рассказал 7 февраля журналисту Волга Ньюс адвокат Захарина Игорь Линев, бывший чиновник не отрицает, что нарушения могли быть, но не признает вину по ч. 3 ст. 286 УК РФ, поскольку, на его взгляд, ее трактовка предусматривает наступление тяжких последствий. А в случае со строительством ДК, позже нарушения были устранены, а тяжких последствий не наступило. Напротив, как отмечает адвокат, ДК открыли, есть даже фото с мероприятий там.

Также стало известно, что Захарин уволился из ГИСН после возбуждения дела сам. Сейчас врио руководителя является Геннадий Лукьяненко. Напомним, в уголовном деле Захарина фигурировал и подрядчик — Денис Фельдблит. Но он погиб в ДТП 26 декабря 2022 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5