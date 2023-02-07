Экс-глава ГИСН Самарской области Владимир Захарин не признает вину

Самарский областной суд рассмотрел просьбу теперь уже бывшего руководителя Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина об изменении ему меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Впрочем, служители Фемиды отказали в этом.

Напомним, Захарина и нескольких его подчиненных задержали сотрудники ФСБ 11 мая 2022 года. Позже в Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

"Неустановленные должностные лица ГИСН скрыли факты несоответствия требованиям проектной документации конструктивных решений и элементов системы пожарной безопасности", — рассказал суду следователь при избрании Захарину меры пресечения.

Речь в уголовном деле идет о зданиях двух ДК, возводимых в рамках нацпроекта "Культура". Предполагается, что чиновники закрыли глаза на нарушения при строительстве Дома культуры в пос. Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит.

Сам Захарин сообщил при избрании меры пресечения в суде, что изначально не отказывался давать показания: "У меня просто не было защитника моего, кто бы мне мог объяснить, что от меня требуется. Я вчера объяснил, что готов давать показания и заключить доследственные соглашения. А вообще я подписываю распоряжения, утверждающие заключения. Да, сознаю, что подписал с недоделками на объекте, но не было корысти или угрозы жизни".

Сначала Захарина отправили под арест. Но позже областной суд сменил ему меру пресечения на домашний арест. Как рассказал 7 февраля журналисту Волга Ньюс адвокат Захарина Игорь Линев, бывший чиновник не отрицает, что нарушения могли быть, но не признает вину по ч. 3 ст. 286 УК РФ, поскольку, на его взгляд, ее трактовка предусматривает наступление тяжких последствий. А в случае со строительством ДК, позже нарушения были устранены, а тяжких последствий не наступило. Напротив, как отмечает адвокат, ДК открыли, есть даже фото с мероприятий там.

Также стало известно, что Захарин уволился из ГИСН после возбуждения дела сам. Сейчас врио руководителя является Геннадий Лукьяненко. Напомним, в уголовном деле Захарина фигурировал и подрядчик — Денис Фельдблит. Но он погиб в ДТП 26 декабря 2022 года.