Директор "Тет А Тет М" Денис Фельдблит погиб в ДТП на Московском шоссе

Известный самарский подрядчик, совладелец группы "Абсолют" Денис Фельдблит погиб в странном ДТП вечером 26 декабря.
"В 17:20 водитель - мужчина 1973 г.р., - управляя автомобилем "Toyota Land Cruiser Prado", двигался по Московскому шоссе со стороны ул. Потапова в направлении ул. Советской Армии и сбил пешехода, который переходил проезжую часть Московского шоссе в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте ДТП", - сообщали про это ДТП в ГУ МВД по Самарской области.
Как оказалось, погибшим пешеходом и был Денис Фельдблит. В последнее время он фигурировал в конфликтных ситуациях. Так, в ноябре Ленинский районный суд Самары приговорил Фельдблита к трем годам лишения свободы условно.
Напомним, "Абсолют" Фельдблита выступал субподрядчиком, выполняя в рамках муниципального контракта строительно-монтажные работы на Пестравском водопроводе. По версии следствия, устоявшей в суде, компания не выполнила необходимого объема работ, а Фельдблит представил заведомо недостоверные сведения об их выполнении. На основании этих сведений были подписаны и переданы в администрацию района акты о приемке выполненных работ. Сумма ущерба составила 3,4 млн рублей.
Денис Фельдблит также фигурирует в уголовном деле главы Госинспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина. По версии следствия, в январе 2022 г. сотрудники ГИСН скрыли выявленные факты несоответствия требованиям проектной документации при строительстве Домов культуры в Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах в рамках нацпроекта "Культура". Работы выполняло ООО "Тет А Тет М" Фельдблита. Предполагаемый ущерб оценен более чем в 2,2 млн рублей.
Ситуацию уже прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. "Надеюсь, криминальной подоплеки в этом нет", - написал парламентарий о ДТП в своем телеграм-канале.
Выяснить все детали случившегося должны полицейские.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...