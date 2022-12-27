Директор "Тет А Тет М" Денис Фельдблит погиб в ДТП на Московском шоссе

Известный самарский подрядчик, совладелец группы "Абсолют" Денис Фельдблит погиб в странном ДТП вечером 26 декабря.

"В 17:20 водитель - мужчина 1973 г.р., - управляя автомобилем "Toyota Land Cruiser Prado", двигался по Московскому шоссе со стороны ул. Потапова в направлении ул. Советской Армии и сбил пешехода, который переходил проезжую часть Московского шоссе в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте ДТП", - сообщали про это ДТП в ГУ МВД по Самарской области.

Как оказалось, погибшим пешеходом и был Денис Фельдблит. В последнее время он фигурировал в конфликтных ситуациях. Так, в ноябре Ленинский районный суд Самары приговорил Фельдблита к трем годам лишения свободы условно.

Напомним, "Абсолют" Фельдблита выступал субподрядчиком, выполняя в рамках муниципального контракта строительно-монтажные работы на Пестравском водопроводе. По версии следствия, устоявшей в суде, компания не выполнила необходимого объема работ, а Фельдблит представил заведомо недостоверные сведения об их выполнении. На основании этих сведений были подписаны и переданы в администрацию района акты о приемке выполненных работ. Сумма ущерба составила 3,4 млн рублей.

Денис Фельдблит также фигурирует в уголовном деле главы Госинспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина. По версии следствия, в январе 2022 г. сотрудники ГИСН скрыли выявленные факты несоответствия требованиям проектной документации при строительстве Домов культуры в Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах в рамках нацпроекта "Культура". Работы выполняло ООО "Тет А Тет М" Фельдблита. Предполагаемый ущерб оценен более чем в 2,2 млн рублей.

Ситуацию уже прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. "Надеюсь, криминальной подоплеки в этом нет", - написал парламентарий о ДТП в своем телеграм-канале.

Выяснить все детали случившегося должны полицейские.