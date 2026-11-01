В Самаре под колесами СИМ пострадал ребенок, а также госпитализирована пассажирка самоката

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В субботу, 31 октября, в Самаре в районе дома № 17 по Колодезному переулку 16-летний водитель электросамоката наехал на семилетнюю девочку.

Фото: ГУ МВД по Самарской области