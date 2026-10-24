Велосипедист из Тольятти решил проехать на красный свет и попал под машину

В пятницу, 23 октября, в Тольятти велосипедист попал в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:10 59-летний водитель Skoda Rapid в районе дома № 80а, к. 4 по ул. Автостроителей сбил 33-летнего мужчину, который на велосипеде пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и не спешившись.

В результате велосипедист пострадал и поехал в больницу.