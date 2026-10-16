Три машины, один пострадавший: в Ставропольском районе столкнулись Nissan, Kia и Infiniti

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На перекрестке улиц Набережная и Жигулевская в селе Подстепки, в четверг, 15 октября, столкнулись Nissan и Kia (боковое столкновение), задев стоявший Infiniti, сообщает ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"