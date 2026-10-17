В Тольятти слетевшая с трассы машина перевернулась и загорелась, погибли два человека

В ночь на субботу, 17 октября, около 00:10 Toyota Camry слетела с трассы в кювет, после чего перевернулась и загорелась, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 41-летний водитель двигался по Обводному шоссе со стороны села Васильевка в направлении ул. Новозаводской. В пути он потерял контроль над управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась и загорелась.

На месте ДТП до приезда скорой погибли водитель и мужчина-пассажир.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.