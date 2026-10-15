В Сызрани машина сбила ребенка, который выбежал на дорогу из‑за автобуса

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В 8:10, в четверг, 15 октября на ул. Рабочей (у дома № 54а) в Сызрани автомобиль LADA Largus под управлением 42-летнего водителя сбил несовершеннолетнего пешехода.

Фото: Госавтоинспекция Самарской области