Под Сызранью в ДТП с "перевертышем" пострадал молодой водитель

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Во вторник, 13 октября, в 1:25 в пос. Варламово Сызранского района 18-летний водитель на Lada Largus попал в ДТП.

Фото: ГУ МВД по Самарской области