Более шести часов длилась беспилотная опасность в Самарской области

В Самарской области в 10:40 объявлен отбой режима беспилотной опасности.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере MAX.

Напомним, атака БПЛА на Самарскую область длилась около шести часов. На местах падения БПЛА работают экстренные службы.