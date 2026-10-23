Жительница Кинеля потеряла миллион, поверив лже‑сотруднику ФСБ

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

39‑летней женщине позвонил злоумышленник, который выдал себя за сотрудника ФСБ. Он запугал потерпевшую якобы грозящей опасности для ее денег и под видом "сохранения средств" убедил перевести все сбережения на "безопасный счет", сообщают в облглавке.