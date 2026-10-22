Самарец, ударивший бутылкой по голове оппонента, выплатил ему 150 тысяч рублей

Судебные приставы Самары взыскали с местного жителя моральный вред в размере 150 тысяч рублей, передает пресс-служба УФССП по региону.

Между двумя самарцами возник конфликт. В ходе перепалки один из мужчин ударил другого по голове стеклянной бутылкой. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал обидчика виновным и приговорил к 2 годам условно. Кроме того, с мужчины потребовали компенсацию морального вреда — 150 тыс. рублей.

"В рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения в отношении мужчины вынес постановления об обращении взыскания на заработную плату и на находящиеся на его расчетных счетах денежные средства, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 18 тысяч рублей. В результате принятых судебным приставом мер компенсация морального вреда в пользу потерпевшего взыскана в полном объеме", — отмечается в сообщении.