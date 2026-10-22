Самарец, ударивший бутылкой по голове оппонента, выплатил ему 150 тысяч рублей

Судебные приставы Самары взыскали с местного жителя моральный вред в размере 150 тысяч рублей, передает пресс-служба УФССП по региону.
Между двумя самарцами возник конфликт. В ходе перепалки один из мужчин ударил другого по голове стеклянной бутылкой. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму.
Суд, рассмотрев материалы дела, признал обидчика виновным и приговорил к 2 годам условно. Кроме того, с мужчины потребовали компенсацию морального вреда — 150 тыс. рублей.
"В рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения в отношении мужчины вынес постановления об обращении взыскания на заработную плату и на находящиеся на его расчетных счетах денежные средства, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 18 тысяч рублей. В результате принятых судебным приставом мер компенсация морального вреда в пользу потерпевшего взыскана в полном объеме", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!