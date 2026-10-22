16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарец, ударивший бутылкой по голове оппонента, выплатил ему 150 тысяч рублей В Красноярском районе в дорожном конфликте погиб человек В Сызрани отправили под суд мужчину за годы насилия над дочерью В Шигонском районе по решению суда аннулировали кредит, оформленный мошенниками на пенсионера В Самаре заочно арестовали Михаила Дудина по делу ОПГ "Сиротинские"

Происшествия

Самарец, ударивший бутылкой по голове оппонента, выплатил ему 150 тысяч рублей

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Судебные приставы Самары взыскали с местного жителя моральный вред в размере 150 тысяч рублей, передает пресс-служба УФССП по региону.

Между двумя самарцами возник конфликт. В ходе перепалки один из мужчин ударил другого по голове стеклянной бутылкой. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал обидчика виновным и приговорил к 2 годам условно. Кроме того, с мужчины потребовали компенсацию морального вреда — 150 тыс. рублей. 

"В рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения в отношении мужчины вынес постановления об обращении взыскания на заработную плату и на находящиеся на его расчетных счетах денежные средства, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 18 тысяч рублей. В результате принятых судебным приставом мер компенсация морального вреда в пользу потерпевшего взыскана в полном объеме", — отмечается в сообщении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Веселов 15 октября 2026 15:42 Дело о сексуальном преступлении в отношении двух девочек в Самарской области прекратили

Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю

Елена Балашова 06 октября 2026 03:44 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

а вы не в курсе всего этого?

Владимир Lavrinenko 04 сентября 2026 04:49 В Самаре рассматривают дело о махинациях при подключении газа жене начальника БЭП

Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

Ксения Штефан 03 сентября 2026 19:34 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru

Екатерина Юрьевна 28 августа 2026 09:15 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1