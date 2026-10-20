Силовики задержали сотрудника Роспотребнадзора из-за "слива данных" табачникам

В Самарской области задержали начальника одного из отдела Роспотребнадзора. Ему грозит ответственность за превышение полномочий.
По предварительным данным, начальник отдела последний год предупреждал знакомого предпринимателя о грядущих проверках и рейдах своих коллег. Предприниматель же торговал табачной и никотиносодержащей продукцией без маркировки. Предполагается, что бизнесмен запасал товар и сбывал его незаконно.
У торговца, по предварительным данным, было не менее семи табачных киосков в Самаре и Новокуйбышевске.
При этом подозреваемый сотрудник Роспотребнадзора имел список адресов для ближайших проверок
Правоохранители посчитали, что предупреждения нарушителя повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, и охраняемых законом интересов общества и государства. Собранные материалы направили в следственные органы для возбуждения уголовного дела по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Санкция статьи предусматривает реальное лишение свободы.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!