Суд избрал меру пресечения сотруднику Роспотребнадзора по делу о "сливе данных"

Стали известны подробности уголовного дела о незаконной торговле табачной и никотиносодержащей продукцией без маркировки в Самарской области. Предполагается, что торговля была возможна, в том числе из-за своевременных предупреждений о проверках.
Служители Фемиды рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения для задержанного на днях сотрудника Роспотребнадзора.
Напомним, по предварительным данным, начальник отдела защиты прав потребителей последний год предупреждал знакомого предпринимателя о грядущих проверках и рейдах своих коллег. Предприниматель же торговал табачной и никотиносодержащей продукцией без маркировки. Предполагается, что бизнесмен запасал товар и сбывал его незаконно. У торговца было не менее семи табачных киосков в Самаре и Новокуйбышевске.
По информации СУ СК по Самарской области, подозреваемый также выступал пособником в приобретении индивидуальными предпринимателями, действующими организованной группой, более 70 тыс. пачек немаркированных табачных изделий различных марок стоимостью свыше 10 млн рублей.
"Табачные изделия хранились в гаражных боксах и киосках на территории Самарской области в целях дальнейшего сбыта в особо крупном размере. Незаконная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области. Немаркированная продукция изъята из незаконного оборота", - сообщили в Следственном комитете.
По данным пресс-службы Новокуйбышевского городского суда, изначально уголовное дело возбудили именно по факту незаконного приобретения и хранения табачной продукции без маркировки в целях сбыта, организованной группой в особо крупном размере. Это уголовное дело теперь соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным в отношении начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Самарской области.
"Суд пришел к выводу о необходимости избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде запрета определенных действий с установлением следующих запретов: запрещено общаться со свидетелями и подозреваемыми (обвиняемыми) по указанному уголовному делу; запрещено отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; запрещено использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, за исключением использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом, следователем и защитником", — уточнили в Новокуйбышевском суде.
По данным сайте регионального управления Роспотребнадзора, указанный отдел возглавляет Валерий Печеркин.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут