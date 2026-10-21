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Преступления Происшествия

Суд избрал меру пресечения сотруднику Роспотребнадзора по делу о "сливе данных"

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны подробности уголовного дела о незаконной торговле табачной и никотиносодержащей продукцией без маркировки в Самарской области. Предполагается, что торговля была возможна, в том числе из-за своевременных предупреждений о проверках.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

Служители Фемиды рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения для задержанного на днях сотрудника Роспотребнадзора.

Напомним, по предварительным данным, начальник отдела защиты прав потребителей последний год предупреждал знакомого предпринимателя о грядущих проверках и рейдах своих коллег. Предприниматель же торговал табачной и никотиносодержащей продукцией без маркировки. Предполагается, что бизнесмен запасал товар и сбывал его незаконно. У торговца было не менее семи табачных киосков в Самаре и Новокуйбышевске.

По информации СУ СК по Самарской области, подозреваемый также выступал пособником в приобретении индивидуальными предпринимателями, действующими организованной группой, более 70 тыс. пачек немаркированных табачных изделий различных марок стоимостью свыше 10 млн рублей.

"Табачные изделия хранились в гаражных боксах и киосках на территории Самарской области в целях дальнейшего сбыта в особо крупном размере. Незаконная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области. Немаркированная продукция изъята из незаконного оборота", - сообщили в Следственном комитете.

По данным пресс-службы Новокуйбышевского городского суда, изначально уголовное дело возбудили именно по факту незаконного приобретения и хранения табачной продукции без маркировки в целях сбыта, организованной группой в особо крупном размере. Это уголовное дело теперь соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным в отношении начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Самарской области.

"Суд пришел к выводу о необходимости избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде запрета определенных действий с установлением следующих запретов: запрещено общаться со свидетелями и подозреваемыми (обвиняемыми) по указанному уголовному делу; запрещено отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; запрещено использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, за исключением использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом, следователем и защитником", — уточнили в Новокуйбышевском суде.

По данным сайте регионального управления Роспотребнадзора, указанный отдел возглавляет Валерий Печеркин. 

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