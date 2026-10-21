Суд избрал меру пресечения сотруднику Роспотребнадзора по делу о "сливе данных"

Стали известны подробности уголовного дела о незаконной торговле табачной и никотиносодержащей продукцией без маркировки в Самарской области. Предполагается, что торговля была возможна, в том числе из-за своевременных предупреждений о проверках.

Служители Фемиды рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения для задержанного на днях сотрудника Роспотребнадзора.

Напомним, по предварительным данным, начальник отдела защиты прав потребителей последний год предупреждал знакомого предпринимателя о грядущих проверках и рейдах своих коллег. Предприниматель же торговал табачной и никотиносодержащей продукцией без маркировки. Предполагается, что бизнесмен запасал товар и сбывал его незаконно. У торговца было не менее семи табачных киосков в Самаре и Новокуйбышевске.

По информации СУ СК по Самарской области, подозреваемый также выступал пособником в приобретении индивидуальными предпринимателями, действующими организованной группой, более 70 тыс. пачек немаркированных табачных изделий различных марок стоимостью свыше 10 млн рублей.

"Табачные изделия хранились в гаражных боксах и киосках на территории Самарской области в целях дальнейшего сбыта в особо крупном размере. Незаконная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области. Немаркированная продукция изъята из незаконного оборота", - сообщили в Следственном комитете.

По данным пресс-службы Новокуйбышевского городского суда, изначально уголовное дело возбудили именно по факту незаконного приобретения и хранения табачной продукции без маркировки в целях сбыта, организованной группой в особо крупном размере. Это уголовное дело теперь соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным в отношении начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Самарской области.

"Суд пришел к выводу о необходимости избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде запрета определенных действий с установлением следующих запретов: запрещено общаться со свидетелями и подозреваемыми (обвиняемыми) по указанному уголовному делу; запрещено отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; запрещено использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, за исключением использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом, следователем и защитником", — уточнили в Новокуйбышевском суде.

По данным сайте регионального управления Роспотребнадзора, указанный отдел возглавляет Валерий Печеркин.