В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Ирину Учваткину ранее приговорили к трём годам колонии, но дали отсрочку до момента достижения ребёнком возраста 14 лет.
Как ранее сообщали представители суда, предполагалось, что случилось примерно следующее. Женщина работала в должности старшего следователя отдела полиции № 23 Управления МВД России по городу Тольятти. Она расследовала уголовное дело о тяжком преступлении и решила сфальсифицировать доказательства. Сотрудница полиции внесла ложные сведения в заключение эксперта комплексной бухгалтерской и финансово-аналитической судебной экспертизы. После фальсификации документа следователь добавила его в материалы уголовного дела в качестве доказательства.
Суд изначально признал Учваткину виновной по статье 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности). Женщину приговорили к 3 годам колонии общего режима с двухлетним запретом на службу в правоохранительных органах. Вместе с тем, ей предоставили отсрочку до момента достижения ее ребенком возраста 14 лет.
Согласно данным картотеки суда, прокуратура приговор обжаловала. Жалобу начал рассматривать облсуд. Следующее заседание состоится 1 сентября.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.