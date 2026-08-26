В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Ирину Учваткину ранее приговорили к трём годам колонии, но дали отсрочку до момента достижения ребёнком возраста 14 лет.

Как ранее сообщали представители суда, предполагалось, что случилось примерно следующее. Женщина работала в должности старшего следователя отдела полиции № 23 Управления МВД России по городу Тольятти. Она расследовала уголовное дело о тяжком преступлении и решила сфальсифицировать доказательства. Сотрудница полиции внесла ложные сведения в заключение эксперта комплексной бухгалтерской и финансово-аналитической судебной экспертизы. После фальсификации документа следователь добавила его в материалы уголовного дела в качестве доказательства.

Суд изначально признал Учваткину виновной по статье 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности). Женщину приговорили к 3 годам колонии общего режима с двухлетним запретом на службу в правоохранительных органах. Вместе с тем, ей предоставили отсрочку до момента достижения ее ребенком возраста 14 лет.

Согласно данным картотеки суда, прокуратура приговор обжаловала. Жалобу начал рассматривать облсуд. Следующее заседание состоится 1 сентября.