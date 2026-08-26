ОТП Банк приглашает на музыкальный фестиваль "Чтиво Фест"

ОТП Банк выступает партнером вдохновения музыкального фестиваля "Чтиво Фест", который пройдет уже в эту субботу, 29 августа, на Хлебзаводе в Москве. Фестиваль объединит публичные и юмористические выступления, концерты и специальные форматы с участием актеров, музыкантов и медийных героев.

Главной точкой притяжения от ОТП Банка станет сцена "Вдохновение" — одна из двух сцен фестиваля, которую банк подготовил специально для гостей "Чтиво Феста". На ней выступят "Диктофон", "Бонд с кнопкой", Feduk и артист, имя которого организаторы пока держат в секрете. Гостей ждут любимые треки и хиты, которые дарят надежду и помогают поверить в себя. Рядом в бренд-зоне зоне meet&greet ОТП Банка можно будет сделать фото с артистами и получить их автограф.

Гости фестиваля смогут стать его частью благодаря интерактиву ОТП Банка "Вдохновляемся музыкой". Профессиональный фотограф подготовит постеры всех желающих: один экземпляр останется на память, а второй станет частью общей стены фестиваля.

Запечатлеть эмоции от "Чтиво Феста" можно будет в фотобудке ОТП Банка. А в интерактивной зоне участники фестиваля смогут проверить свою реакцию и выиграть фирменный мерч: вееры, холдеры для очков, шнурки для телефона и специальный выпуск журнала "Чтиво", который выйдет 29 августа.