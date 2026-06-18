Т2 подготовил колесо обозрения, интерактив и подарки для гостей Пикника Афиши

Т2, российский оператор мобильной связи, вновь выступит титульным партнером фестиваля Пикник Афиши. В Москве он пройдет 20 июня в музее-заповеднике "Коломенское". Бренд подготовил для гостей фестиваля колесо обозрения и впечатляющие арт-объекты, атмосферное пространство для отдыха, интерактивы и подарки. В них Т2 отразил свой фирменный почерк — узнаваемую маджентовую палитру и стремление удивлять абонентов.
На московском Пикнике Афиши Т2 представит сразу несколько заметных локаций: здесь можно будет провести время между выступлениями любимых артистов и получить больше эмоций от мероприятия. В этом году оператор установит колесо обозрения, с высоты которого открывается вид на фестиваль. Для комфортного отдыха гостей Т2 создаст футуристичную бренд-зону из светящихся маджентовых кубов. Пространство будет работать по принципу конструктора. Каждый сможет выбрать свой сценарий отдыха — расслабиться на плюшевых пуфах и подзарядить телефон, выиграть подарки в интерактивах от оператора или сделать контент на память.
Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2:
"Пикник Афиши стал для нас возможностью каждый год создавать новый уровень впечатлений. Мы стремимся делать масштабные события более комфортными, стильными и запоминающимися. В этот раз нашей главной новинкой станет колесо обозрения Т2. Аттракцион поможет гостям взглянуть на масштаб и атмосферу праздника с высоты птичьего полета и сделать самые эффектные кадры этого лета. А на земле их ждет наше фирменное маджентовое пространство с арт-объектами, зоной отдыха и крутыми подарками. Мы хотим, чтобы каждый посетитель нашел здесь свой идеальный сценарий и увез с фестиваля максимум ярких эмоций".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.