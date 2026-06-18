Т2 подготовил колесо обозрения, интерактив и подарки для гостей Пикника Афиши

Т2, российский оператор мобильной связи, вновь выступит титульным партнером фестиваля Пикник Афиши. В Москве он пройдет 20 июня в музее-заповеднике "Коломенское". Бренд подготовил для гостей фестиваля колесо обозрения и впечатляющие арт-объекты, атмосферное пространство для отдыха, интерактивы и подарки. В них Т2 отразил свой фирменный почерк — узнаваемую маджентовую палитру и стремление удивлять абонентов.

На московском Пикнике Афиши Т2 представит сразу несколько заметных локаций: здесь можно будет провести время между выступлениями любимых артистов и получить больше эмоций от мероприятия. В этом году оператор установит колесо обозрения, с высоты которого открывается вид на фестиваль. Для комфортного отдыха гостей Т2 создаст футуристичную бренд-зону из светящихся маджентовых кубов. Пространство будет работать по принципу конструктора. Каждый сможет выбрать свой сценарий отдыха — расслабиться на плюшевых пуфах и подзарядить телефон, выиграть подарки в интерактивах от оператора или сделать контент на память.

Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2:

"Пикник Афиши стал для нас возможностью каждый год создавать новый уровень впечатлений. Мы стремимся делать масштабные события более комфортными, стильными и запоминающимися. В этот раз нашей главной новинкой станет колесо обозрения Т2. Аттракцион поможет гостям взглянуть на масштаб и атмосферу праздника с высоты птичьего полета и сделать самые эффектные кадры этого лета. А на земле их ждет наше фирменное маджентовое пространство с арт-объектами, зоной отдыха и крутыми подарками. Мы хотим, чтобы каждый посетитель нашел здесь свой идеальный сценарий и увез с фестиваля максимум ярких эмоций".