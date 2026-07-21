"Сканер контрагентов" от Т1 и Luxms сокращает операционные расходы в закупках

Оперативный анализ более 150 тысяч компаний способна проводить система "Сканер контрагентов", разработанная ИТ-холдингом Т1 и ГК Luxms. Использование сканера помогает наращивать базу надежных поставщиков, снижать риски для бизнеса и сокращать операционные затраты на закупки. Решение было протестировано и успешно масштабировано более чем в 60 компаниях Группы Газпром.

Внедрение "Сканера контрагентов" обеспечило формирование единой цифровой базы потенциальных контрагентов и поддержку принятия решений в производственно-хозяйственной деятельности Группы Газпром.

Технологический фундамент проекта — графовая платформа "Мирион" от ИТ-холдинга Т1, которая используется для поиска и анализа связей между контрагентами. На его базе работают ETL/ELT-инструмент Luxms Data Boring и встроенный аналитический модуль Luxms BI. В результате пользователи могут обращаться к различным реестрам в едином, унифицированном интерфейсе, что оптимизирует рабочий процесс. Система позволяет вести гибкий поиск поставщиков и инициировать общение с ними через автоматическую рассылку сообщений, в том числе приглашений к участию в закупках и предквалификации.

"Для ИТ-холдинга Т1 этот проект — пример того, как графовые технологии и BI решают прикладные задачи крупного бизнеса. В закупках особенно важно получить информацию не только по отдельному поставщику, но и проследить его связь с другими игроками рынка, увидеть динамику профиля каждого и оценить текущий уровень рисков. В этом проекте нам было важно сделать аналитику не отдельным инструментом, а частью ежедневной работы закупочной функции. Совместно с ГК Luxms мы создали решение, которое помогает компании оперировать аналитическими данными быстрее, подключать к этим платформам тысячи сотрудников, отвечающих за закупки, и предоставлять информацию в понятном им формате", — рассказал Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1).

"Для нас ключевой задачей было сделать так, чтобы данные о контрагентах, рисках и связях были доступны в едином контуре и позволяли пользователям системы работать на опережение, снижая как операционные затраты, так и риски. Это напрямую влияет на экономический эффект — снижение становится не разовой оптимизацией, а нормой работы закупок. При этом мы изначально учитывали повышенные требования заказчика к безопасности. В результате удалось не только повысить качество закупочных решений, но и сделать сам процесс прозрачным, удобным и безопасным", — отметил Александр Вятчинин, Операционный директор ГК Luxms.