ИИ от медицины до строительства: школьники и студенты решат реальные бизнес-задачи крупнейших технологических компаний на конкурсе AI Challenge

Участникам конкурса предстоит работать над задачами, которые напрямую связаны с повседневной жизнью людей — от качества городской среды и образования до медицины и цифровых сервисов.

Сбер и Альянс в сфере искусственного интеллекта представили задания основного этапа международного конкурса по искусственному интеллекту для детей и молодёжи AI Challenge. Участники будут решать реальные технологические задачи, подготовленные крупнейшими компаниями, участниками Альянса в сфере ИИ: от помощи врачам и учителям до цифровизации недвижимости, анализа обращений граждан и поиска дефектов в сложных ИИ-системах.

В конкурсе могут принять участие школьники и студенты до 25 лет, обучающиеся в колледжах и вузах. Призовой фонд AI Challenge в этом году составляет 15,6 млн рублей.

Участники будут соревноваться в трёх категориях "Начинающие", "Школьники" и "Студенты", в зависимости от уровня владения цифровыми навыками и ИИ. Решать задания можно индивидуально или в команде от 2 до 4 человек. В индивидуальном формате участники сфокусируются на задачах машинного обучения, командам предстоит доработать решение до прототипа продукта.

В треке "Студенты" могут участвовать студенты вузов и колледжей до 25 лет включительно. Участникам предстоит решать сложные задачи в области ИИ индивидуально или в командах. Для участия потребуются уверенные навыки программирования, знание классического и глубокого машинного обучения, а также опыт работы с ИИ-моделями. В индивидуальном формате участники сосредоточатся на решении ML-задач, а командам предстоит довести свои разработки до уровня прототипа продукта. Участники смогут выбрать для решения одно из следующих направлений:

— Направление от Sber AI — задача по разработке решения для автоматического поиска ошибок и дефектов в цифровых 3D-моделях. Такие технологии помогают улучшать качество данных, на которых обучаются современные ИИ-системы.

— Направление от Института AIRI — команды разработают универсального ИИ-агента для задач кибербезопасности, способного самостоятельно искать уязвимости, анализировать код и решать практические задачи без участия человека.

— Направление от Российского квантового центра — участникам предстоит создать модель, которая поможет ускорить работу квантовых алгоритмов и повысить эффективность вычислений при решении сложных задач.

— Направление от MWS AI и VisionLabs — студенты разработают систему, которая позволит выявлять как существенные, так и едва заметные ИИ-манипуляции с изображениями и препятствовать дипфейк-мошенничеству.

В треке "Школьники" могут участвовать школьники до 18 лет включительно, а также учащиеся выпускных классов и студенты колледжей. Участники будут решать задачи средней и высокой сложности как индивидуально, так и в командах. Для успешного участия потребуются уверенные навыки программирования на Python, знание классического машинного обучения и основ глубокого обучения. В треке представлены:

— Направление от Центра индустрии здоровья Сбербанка — команды посоревнуются в разработке решения для работы с клиническими рекомендациями, которое поможет ИИ-системам быстрее находить необходимую информацию и эффективнее анализировать медицинские документы.

— Направление от "ДОМ.РФ Технологии" — конкурсантам предстоит разработать систему, которая сможет автоматически сверять данные о квартирах на планировках и в карточках объектов недвижимости, что позволит снизить ручную нагрузку на модераторов и в разы ускорить обработку объявлений.

— Направление от VK — школьники разработают ML-модель для предварительной оценки валидности пользовательских жалоб: подобные решения сегодня используются в модерации цифровых платформ и помогают быстрее обрабатывать входящий поток обращений, а также эффективнее распределять внимание модераторов.

— Направление от Центрального университета — командам предлагается создать систему для восстановления повреждённых изображений, которая сможет собирать из фрагментов исходную картинку и устранять искажения.

В индивидуальном треке "Начинающие" могут участвовать школьники до 8 класса включительно. Для решения задач необходимы базовые навыки программирования на Python и понимание основ машинного обучения. Трек рассчитан на тех, кто делает первые шаги в прикладном искусственном интеллекте.

— Направление от "Ростелекома" — участникам предстоит разработать сервис для автоматической обработки обращений граждан, который сможет определять тематику запросов, извлекать важную информацию и помогать быстрее направлять обращения профильным специалистам.

— Направление от Т-Банка и Т-Образования — школьники попробуют создать ИИ-помощника для преподавателя математики. Такой сервис сможет находить ошибки в решениях учащихся, объяснять их и помогать учителям быстрее проверять работы.

AI Challenge — международный конкурс по искусственному интеллекту для детей и молодежи, который помогает ребятам из России и других стран погрузиться в мир ИИ и прокачать навыки на реальных задачах технологического бизнеса. Участие в конкурсе могут принять школьники, а также студенты колледжей и вузов в возрасте до 25 лет.

Регистрация на AI Challenge открыта до 15 сентября. Три этапа конкурса проходят онлайн. Награждение победителей состоится очно на международной конференции Artificial Intelligence Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта") в Москве. Общий призовой фонд конкурса в 2026 году составляет 15,6 млн рублей. Победители конкурса смогут пройти образовательную программу от Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта по подготовке российской школьной сборной для участия в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в 2027 году.

Организатором конкурса выступает Сбер, соорганизатором — Альянс в сфере искусственного интеллекта.