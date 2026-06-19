Российский разработчик ИИ-продуктов перешел на платформу "Сфера"

ИТ-компания Делов, разработчик ИИ-агентов для автоматизации бизнес-процессов, перешла на платформу производства ПО "Сфера" от ИТ-холдинга Т1.
Делов создает сервис для управления операционными задачами в реальном времени. Он помогает автоматически назначать ответственных, контролировать сроки, фиксировать цифровой след действий и предупреждать об отклонениях. В продукте также есть ИИ-агенты, которые могут брать на себя часть действий в рамках заданных бизнес-процессов.
Переход на Сферу позволяет Делов объединить ключевые этапы разработки ИИ-сервисов, включая работу с кодом, документами, согласованиями и выпуском обновлений. Для таких продуктов особенно важно, чтобы изменения проходили в управляемой среде: это помогает контролировать доступы, видеть историю доработок, снижать риски при релизах и повышать безопасность самого продукта. Компания будет использовать ключевые модули платформы: "Сфера.Согласования", "Сфера.Документы", "Сфера.Портал разработки", "Сфера.Код", "Сфера.CI/CD", "Сфера.ДиЛ" и "Сфера.Ядро".
"Разработка ИИ-сервисов требует зрелого инженерного процесса. Когда все необходимые инструменты находятся в едином контуре, у команды меньше "слепых зон". Становится проще контролировать качество и снижать риски для безопасности продукта. Сфера помогает выстроить такой процесс и сделать выпуск новых функций более предсказуемым", — отметил Сергей Полиненко, владелец платформы производства ПО "Сфера".
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