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T2 признан лучшим в сервисах кибербезопасности для клиентов — ComNews Research В Самарской области готовность объектов дорожного ремонта по нацпроекту превысила 65% Участников СВО освободят от платы за пользование платными парковками в Самаре Страны меняются, выгодные звонки остаются: Билайн запускает кругосветное путешествие в роуминге Это базовый минимум: как работает комплексная защита абонентов "Ростелекома" от кибермошенничества

Транспорт и связь Экономика и бизнес

T2 признан лучшим в сервисах кибербезопасности для клиентов — ComNews Research

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, занял первое место в рейтинге сервисов безопасности аналитического агентства ComNews Research. Эксперты высоко оценили многоуровневую систему безопасности SafeWall от Т2, которая набрала 96 баллов и обеспечила компании лидерство по разнообразию, доступности и удобству защитных функций. Аналитики отметили тот факт, что Т2 предоставляет большинство защитных сервисов бесплатно, формируя надежный базовый контур безопасности без дополнительных затрат со стороны клиентов.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Аналитики ComNews Research провели комплексную оценку сервисов кибербезопасности "большой четверки". Они пришли к выводу, что Т2 предлагает абонентам наиболее простой и понятный инструмент для защиты. Компания собрала ключевые сервисы, а также услуги, реализуемые по требованиям законодательства, в единой платформе SafeWall. Такой подход позволяет клиентам легче ориентироваться в многообразии опций и оперативно управлять ими.

Преимуществом Т2, по мнению ComNews Research, стала проактивная забота об абонентах. Эксперты отметили то, что оператор активирует ключевые базовые опции безопасности бесплатно и по умолчанию. Такой подход максимально расширяет контур защиты абонентов от спама, киберугроз и мошенничества без необходимости совершать дополнительные действия.

Т2 предоставляет пользователям 17 бесплатных сервисов из 32, рассмотренных экспертами. Многоуровневая система безопасности SafeWall включает функции голосового ассистента, антифишинга, защиты от скрытых подписок и автоматической маркировки входящих вызовов. На платформе абонент также может включить блокировку звонков и SMS с иностранных номеров или запросить бесплатный отчет об утечках персональных данных от "Солара". Аналитики ComNews отметили, что удобство навигации и максимальная доступность инструментов значительно повышают уровень кибербезопасности абонентов и делают SafeWall лучшим пользовательским интерфейсом для безопасности на рынке.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2:

"Лидерство в исследовании ComNews — результат системной работы команды Т2 в сфере кибербезопасности. Мы создали SafeWall как единое и понятное пространство, где собраны все инструменты защиты: от голосового ассистента до мониторинга утечек данных. Т2 стремится предугадывать угрозы и проактивно ограждать клиентов от мошенников, при этом делая защиту максимально простой и доступной. Это честный и современный подход, который позволяет абоненту чувствовать себя уверенно в цифровом мире".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"С развитием технологий безопасность стала играть такую же важную роль в вопросе доверия абонентов, как прозрачность и доступность услуг. Киберугрозы сегодня принимают самые разные формы, однако Т2 как технологичный оператор накопил серьезный опыт противодействия атакам. Собрав множество эффективных инструментов в единый контур, мы надежно защищаем своих клиентов, сохраняя при этом гибкость платформы SafeWall и интуитивно понятное управление для пользователей с самым разным уровнем цифровой грамотности".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

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Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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