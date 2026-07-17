T2 признан лучшим в сервисах кибербезопасности для клиентов — ComNews Research

T2, российский оператор мобильной связи, занял первое место в рейтинге сервисов безопасности аналитического агентства ComNews Research. Эксперты высоко оценили многоуровневую систему безопасности SafeWall от Т2, которая набрала 96 баллов и обеспечила компании лидерство по разнообразию, доступности и удобству защитных функций. Аналитики отметили тот факт, что Т2 предоставляет большинство защитных сервисов бесплатно, формируя надежный базовый контур безопасности без дополнительных затрат со стороны клиентов.
Аналитики ComNews Research провели комплексную оценку сервисов кибербезопасности "большой четверки". Они пришли к выводу, что Т2 предлагает абонентам наиболее простой и понятный инструмент для защиты. Компания собрала ключевые сервисы, а также услуги, реализуемые по требованиям законодательства, в единой платформе SafeWall. Такой подход позволяет клиентам легче ориентироваться в многообразии опций и оперативно управлять ими.
Преимуществом Т2, по мнению ComNews Research, стала проактивная забота об абонентах. Эксперты отметили то, что оператор активирует ключевые базовые опции безопасности бесплатно и по умолчанию. Такой подход максимально расширяет контур защиты абонентов от спама, киберугроз и мошенничества без необходимости совершать дополнительные действия.
Т2 предоставляет пользователям 17 бесплатных сервисов из 32, рассмотренных экспертами. Многоуровневая система безопасности SafeWall включает функции голосового ассистента, антифишинга, защиты от скрытых подписок и автоматической маркировки входящих вызовов. На платформе абонент также может включить блокировку звонков и SMS с иностранных номеров или запросить бесплатный отчет об утечках персональных данных от "Солара". Аналитики ComNews отметили, что удобство навигации и максимальная доступность инструментов значительно повышают уровень кибербезопасности абонентов и делают SafeWall лучшим пользовательским интерфейсом для безопасности на рынке.
Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2:
"Лидерство в исследовании ComNews — результат системной работы команды Т2 в сфере кибербезопасности. Мы создали SafeWall как единое и понятное пространство, где собраны все инструменты защиты: от голосового ассистента до мониторинга утечек данных. Т2 стремится предугадывать угрозы и проактивно ограждать клиентов от мошенников, при этом делая защиту максимально простой и доступной. Это честный и современный подход, который позволяет абоненту чувствовать себя уверенно в цифровом мире".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"С развитием технологий безопасность стала играть такую же важную роль в вопросе доверия абонентов, как прозрачность и доступность услуг. Киберугрозы сегодня принимают самые разные формы, однако Т2 как технологичный оператор накопил серьезный опыт противодействия атакам. Собрав множество эффективных инструментов в единый контур, мы надежно защищаем своих клиентов, сохраняя при этом гибкость платформы SafeWall и интуитивно понятное управление для пользователей с самым разным уровнем цифровой грамотности".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.